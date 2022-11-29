"Мама, я поел и в шапке": украинский защитник растрогал сеть своим обращением
Украинские воины продолжают защищать Украину от российских оккупантов. Их смелостью и мужеством восторгается весь мир. А они продолжают трогать наши сердца своей добротой и нежностью. Так, один из защитников обратился к своей маме, а также к другим матерям, которые ждут сыновей с войны.
Трогательное видео опубликовали в сети.
Что сказал военный в обращении
"Мама, привет, я поел, тепло оделся, шапку надел, иду гулять. Со мной мои друзья, переживать не надо. Мы будем", - сказал он.
Также боец обратился и к другим женщинам, ждущих своих мужчин с войны. Он пообещал, что вскоре они все вернуться домой.
"Это сообщение не только для моей мамы, но и для остальных, которые нас любят, ждут и переживают за нас. Знаю, вы растили нас не для войны, но вы вырастили нас настоящими мужчинами. И когда в нашу страну пришла беда, мы пошли на защиту самого дорогого, что у нас есть. Ждите, мы обязательно вернемся, и вы снова сможете нас поругать дома, научить, и что-то вкусно приготовить. До встречи, дома", - сказал защитник.
В комментариях к видео украинцы поблагодарили наших воинов за отвагу и попросили их возвращаться живыми домой.
- Щиро дякую вам за вашу турботу і захист нашої Держави Україна та її громадян.
- Я мати захисника, прошу вас будьласка бережіть себе і своє життя і життя своїх побратимів ,це добре, що тепло одіті,шапка на голові і не голодний, янгола божого охоронця вам з широкими крилами, щоб вас охороняв і захищав.
- Дякую, дякую, дякую. За захист нашої держави та її людей, за турботу про маму, за безмежний позитив і спокій, який ви випромінюєте, як сонечко, за теплоту в очах! Є тільки одне прохання - бережіть себе будь ласка!
- Нашi любi, ми молимось за кожного Захисника, ми разом ,ми непереможнi.
- Спасибі вашим мамам і вам також. Бережи вас Господь! Повертайтеся всі живими здоровими до своїх мам.
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