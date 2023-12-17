UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Мамо, нас розстріляли": 12-річна Аріна з Одеси довірила свою історію музею "Голоси мирних"

12-річна Аріна з Одеси довірила свою історію музею "Голоси мирних" (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Батьки відправили дітей і племінників до бабусі у перший день повномасштабної війни. Думали, що там, у Херсонській області, буде безпечніше. Село окупували й тато одразу примчався рятувати рідних…

Недавно 12-річна Аріна з Одеси відпочила у "Блогер Кемпі" на Закарпатті. Там вона розповіла свою історію музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Із села вони виїхали 12 березня 2022 року. Подолали багато російських блок-постів, але дорогою від Снігурівки машина з чотирма дітьми потрапила під обстріл.

"Я сиділа в машині за батьком. Підняла голову і побачила молодшого брата в крові. Сестра теж була скривавлена. Брат хотів піднятися, але не встиг - на нього стрибнула наша собака, Глаша. Вона закрила собою брата, взяла кулі на себе", - розповідає дівчинка.

У серіалах дитина бачила сцени, що поранених можна врятувати, якщо не дати їм заснути.

"Ми кричали тату: "Андрій, Андрій не засинай!". Я сильно плакала. Я дуже любила тата. Коли російські військові відвели нас до намету, на колінах благала їх, щоби допомогли йому", - пригадує Аріна.

Вона змогла додзвонитися до мами і сказати, що їх розстріляли. 

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею Фонду Ріната Ахметова https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001

Читайте РБК-Україна в Google News
Одесадіти