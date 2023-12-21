"Мамо, я хочу до тата". Маленька українка зворушила пошуками батька на алеї загиблих: відео до сліз

На відео маленька дівчинка йде алеєю загиблих захисників України. Аж раптом вона підстрибує до банера, де розміщене фото її тата. Він віддав своє життя, обороняючи Україну.

Перед цим вона сказала мамі: "Ідемо до тата".

Мама дівчинки Марія, пише, що донька завжди знаходила світлину батька, проте її переставили. Тож цього разу малеча ходила навколо, аж доки знайшла потрібний банер.

"Скільки ж радості було, коли вона таки побачила його... Але, на жаль, тепер лише на фото", - пише жінка.

Вона розповідає, що інколи перед сном донька просить увімкнути, як тато грає на гітарі.

"Востаннє вона це чула ще як була геть маленькою, бо з початком повномасштабного вторгнення Вова вже не мав змоги їй грати. Хоча він спеціально вчив колискову на гітарі, щоб співати для неї. Та, мабуть, не судилось", - додає Марія.