"Мамі кажуть - народжуйте вдома, а у нас нема нічого": історія 15-річної Вікторії увійшла до музею "Голоси Мирних"

Селище Циркуни Харківської області окупували в перший же день вторгнення. Мама Вікторії була на дев’ятому місяці вагітності, тож родина вирішила виїжджати. Своєю історією 15-річна Вікторія поділилася під час оздоровлення та психологічної реабілітації у таборі "Блогер Кемп" програми "Рінат Ахметов - Дітям".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

24 лютого 2022 року родина прокинулася від гучного звуку. Вулиця була в диму, зник будь-який зв’язок. Сусіди говорили, що виїхати вже неможливо.

"Мамі кажуть - народжуйте вдома, а у нас нема нічого, навіть води. Потім знайомі сказали, що є 5 хвилин, щоб виїхати. Я взяла лише одні джинси, футболку і телефон", - розповідає Вікторія Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Цю дорогу Вікторія запам’ятає назавжди: ворожа техніка, розбиті машини, інші жахіття… Дівчинка дуже переживала за своїх брата і сестру, але найбільше боялася за маму, якій ставало дедалі важче.

"Потім ми побачили наших військових. Від них дізналися, що нам дуже пощастило, і ми перші і останні, хто виїхав із Циркунів", - пригадує Вікторія.

За кілька днів сім‘я Вікторії дібралася до Полтави. Там і народилася четверта дитина у цій родині.

Історія Вікторії - за посиланням.

Майже 5 тисяч дітей, які постраждали від війни, отримали відпочинок, оздоровлення та психологічну допомогу у дитячому таборі на Закарпатті в рамках проєкту "Мирний відпочинок дітям України".

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, який зібрав вже понад 120 тисяч історій українців про війну. Розкажіть свою на порталі музею, або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.