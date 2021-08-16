Мама Вики Панченко - одной из самых умных школьниц мира: "мы никогда ничего не навязывали, но и лениться не разрешали"

Почему Виктория планирует продолжать обучение в Украине, а не в США

Виктория выиграла восстановительную стипендию на обучение в Рочестерском технологическом институте (частный исследовательский университет в Нью-Йорке - ред.) в размере 15 тысяч долларов в год. А обучение стоит 70 тысяч в год. Вот и ответ.

Вика будет подаваться в различные вузы по программе полного финансирования. Эта победа - добавляет баллов при вступлении в любое заведение Америки. Но шансы невелики.

Юный гений Виктория Панченко (скриншот из видео)

Почему именно НУБиП

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины выбрала ее старшая сестра Вероника. Мы очень довольны ее обучением там как родители, и Веронике очень нравится. Она учится на факультете пищевых технологий. В данный момент проходит учебную практику в Германии.

Вика мечтала о специальности близкой к медицинской. В НУБиП появилась именно такая - "Общественное здоровье", образовательная программа-нутрициология. Мы уже разговаривали с деканом, знакомились с учебным планом и остались очень довольны тем, что это именно та специальность, да еще и в хорошем вузе.

Если не получится учиться за границей с первого курса, НУБиП - хорошая альтернатива, а дальше - есть разные программы вроде Эразмуса (программа обменов студентов развитых стран Европы - ред.).

О воспитании детей-гениев

Воспитать таких детей несложно. Дети - наш приоритет, семья - главное. Они с двух лет занимались танцами, окончили музыкальную школу. И все это без принуждения. Мы никогда ничего не навязывали, но лениться также не позволяли.

Виктория Панченко с семьей (фото: facebook.com/Елена Панченко)

Откуда у девушек тяга к науке

Вика победительница олимпиад по украинскому языку, биологии, географии, французскому. У нее хорошие учителя. К сожалению, карантин обрезал перспективы олимпиад.

Вероника была призером всеукраинского этапа по экологии дважды. Эти успехи придали ей крылья. А младшая смотрела на старшую и подражала ей.

Вероника, к слову, уже получила предложение научного проекта по деканату и от преподавателя. Она закончила второй курс, отлично учится, является членом студенческого управления.

Как отреагировали на успех Вики в Министерстве образования и науки Украины

В МОН после огласки в Интернете новости о победе на Олимпиаде гениев предупредили нас, что на следующей неделе будет вызывать Викторию и других участников для награды. Ждем...

В Херсонском ОБЛОНО, в отделе образования Новокаховского горсовета никто ничего не знал, хотя олимпиаду в Америке сопровождала Малая Академия наук, которая имеет отделы по областям. Они начали реагировать только, когда получили запрос из министерства от Сергея Шкарлета (министр образования и науки Украины - ред.).

В школе нас поздравляли все - и директор Елена Зуйко, и учителя. Но ведь каникулы... Поэтому никаких торжеств не было.

Чем именно прославилась Виктория Панченко



Победу на Олимпиаде гениев девушка заслужила своим проектом очистки рек с помощью тростника, который способен выделять из воды загрязняющие вещества.

Для этого десятиклассница предлагает создать специальные плавающие конструкции понтонного типа и разместить их в воде.

Такое биоплато поможет очистить реки естественными способами без механического вмешательства в экосистему.

Технической стороной проекта, который принес украинке мировую славу, занимался папа Виктории, а поверить в себя помогла сестра Вероника, которая также увлекается наукой. Также все время была рядом мама Елена - биолог по образованию.

Виктория Панченко (фото: facebook.com/Елена Панченко)