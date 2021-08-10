Школьницу из Новой Каховки признали гением в США, но свою жизнь девушка видит в Украине!

Школьница из Новой Каховки Виктория Панченко стала настоящей звездой в США. И она не модель или артистка. Девушка - юный ученый!

Почему она прославилась на весь мир и какое будущее ее ждет - читайте в нашем материале ниже.

Чем украинская школьница покорила Штаты

Ученица 10-А класса Новокаховской школы №1 в июне этого года получила бронзовую медаль Всемирной Олимпиады гениев (там принимали участие 5266 участников из 85 стран мира!).

Кроме того, ее наградили грантом на сумму 15 тысяч долларов, чтобы она могла продолжить обучение (после окончания школы) в Государственном университете Нью-Йорка в Освего - крупнейшем вузе США!

Юный гений Виктория Панченко (скриншот из видео)

В США наградили за проект очистки рек с помощью тростника, который способен выделять из воды загрязняющие вещества.

Для этого Виктория предлагает создать специальные плавающие конструкции понтонного типа и разместить их в воде.

Такое биоплато поможет очистить реки естественными способами без механического вмешательства в экосистему.

Юный гений Виктория Панченко (скриншот из видео)

Технической стороной проекта, который принес украинке мировую славу, занимался папа Виктории, а поверить в себя помогла сестра Вероника, которая также увлекается наукой. Также все время была рядом мама Елена - биолог по образованию.

Сейчас девушка идет на золотую медаль, танцует, занимается музыкой, вяжет и утверждает: времени хватает на все! Также Вика уже знает, что посвятит свою жизнь науке.



Жители Новой Каховки гордятся тем, что в их городе живет такая звезда. И все очень тепло отзываются о девушке.

"Виктория у нас не звездочка, а звезда. Умница, везде успевает. Мы очень благодарны ее родителям, что так воспитывают своих девочек", - говорит директор школы, где учится Панченко, Елена Николаевна.

Заметим, что получать профессию Виктория планирует не в американском вузе, а в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины!

Вика с родителями и сестрой (фото: facebook.com/Елена Панченко)