Мама Веры Брежневой рассказала, какой певица была в детстве (фото)

Вера Брежнева в детстве была гадким утенком, она носила странную короткую стрижку, очки и одевалась совсем не стильно, как сейчас. Об этом рассказала мама певицы Тамара Галушка в программе "Ранок з Україною".

При этом мама Веры Брежневой всегда знала, что ее дочь сможет добиться многого. Она рассказала, что Вера в детстве совсем не мечтала о карьере певицы, а хотела стать патологоанатомом.

Стоит отметить, что Тамаре Галушко было нелегко воспитывать четырех дочерей. У Веры есть старшая сестра Галина и младшие двойняшки - Настя и Вика. При этом семья жила очень скромно.

Вера Брежнева в детстве - мама певицы рассказала о дочери (фото: коллаж РБК-Украина)

Когда Вере было 11 лет ее отец стал инвалидом, и маме пришлось содержать всю семью на свою небольшую зарплату. При этом Вера Брежнева тоже помогала семье и работала посудомойщицей и торговала на рынке.

Мама вспоминает, когда Вера прошла кастинг в группу "ВИА Гра", то она восприняла эту новость с опасением. Но все же она отпустила ее, а воспитание двухлетней дочери Веры Сони взяла на себя. Сейчас Соне уже 18 лет и она живет и учится в США.

Вера Брежнева в детстве - мама певицы рассказала о дочери (фото: скриншот с видео)

Тамара Галушка рассказала, что ходила на все школьные собрания Сони, в тех школах, в которых она училась.

В личную жизнь дочерей Тамара Витальевна не вмешивается. Говорит, что для нее главное, чтобы девушки были счастливы.

"Доверие и вера, все же вера - это ключевое слово в отношении к ребенку", - подчеркнула мама Веры Брежневой.

Напомним, что Вера Брежнева ответила на слухи о разводе с Меладзе. Кроме того, певица жестко ответила хейтерам и журналистам на то, что она якобы не поздравила своего супруга с днем рождения.

Ранее сообщалось о том, что Вера Брежнева без косметики повеселилась с друзьями в Киеве.