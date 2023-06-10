"Мама" Вєрки Сердючки показала, хто насправді з'їв росіянина в Хургаді

"Мамо, ви задачу понялі?"

На опублікованому мемі Вєрка Сердючка разом з "мамою" їде на "банані" з написом Sharky.

При цьому на Інні Білоконь уявний костюм акули.

Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Користувачі активно підтримують цей жарт в коментарях:

Президент Зеленський нагородив акулу "орденом за відданість справі"

Мамо, Ви як завжди на всі 100%

Акули на боці України

Блін, ну, смішо ж

Найбільше мемів все ж про те, що до цього причетний Кирило Буданов...

Що відомо про НП в Хургаді

В Єгипті російського туриста на очах у людей з'їла акула. Все це відбувалося поряд з пляжем, а очевидці знімали це на відео.

Згодом стало відомо, що цю акулу спіймали і вбили. Після цього в мережі з'явилися думки про те, що багатьом людям більш шкода акулу, ніж росіянина.