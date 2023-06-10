"Мама" Вєрки Сердючки показала, хто насправді з'їв росіянина в Хургаді

Після того, як акула з'їла росіянина в курортному місті Хургада, що в Єгипті, інтернетом ширяться меми. Навіть зірки долучилися до жартів на таку "чорнушну" тему.
Актриса Інна Білоконь, більш відома під сценічним образом "мама Вєрки Сердючки", показала в Instagram, хто насправді "винен" в цьому.
На опублікованому мемі Вєрка Сердючка разом з "мамою" їде на "банані" з написом Sharky.
При цьому на Інні Білоконь уявний костюм акули.
Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna
Користувачі активно підтримують цей жарт в коментарях:
В Єгипті російського туриста на очах у людей з'їла акула. Все це відбувалося поряд з пляжем, а очевидці знімали це на відео.
Згодом стало відомо, що цю акулу спіймали і вбили. Після цього в мережі з'явилися думки про те, що багатьом людям більш шкода акулу, ніж росіянина.
Раніше ми писали, що Сергій Притула звернувся до президента України з пропозицією нагородити акулу орденом "За заслуги" III ступеня.