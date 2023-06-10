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"Мама" Вєрки Сердючки показала, хто насправді з'їв росіянина в Хургаді

Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna
Автор: Світлана Мащенко

Після того, як акула з'їла росіянина в курортному місті Хургада, що в Єгипті, інтернетом ширяться меми. Навіть зірки долучилися до жартів на таку "чорнушну" тему.

Актриса Інна Білоконь, більш відома під сценічним образом "мама Вєрки Сердючки", показала в Instagram, хто насправді "винен" в цьому.

"Мамо, ви задачу понялі?"

На опублікованому мемі Вєрка Сердючка разом з "мамою" їде на "банані" з написом Sharky.

При цьому на Інні Білоконь уявний костюм акули.

Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Користувачі активно підтримують цей жарт в коментарях:

  • Президент Зеленський нагородив акулу "орденом за відданість справі"
  • Мамо, Ви як завжди на всі 100%
  • Акули на боці України
  • Блін, ну, смішо ж

Найбільше мемів все ж про те, що до цього причетний Кирило Буданов...

Що відомо про НП в Хургаді

В Єгипті російського туриста на очах у людей з'їла акула. Все це відбувалося поряд з пляжем, а очевидці знімали це на відео.

Згодом стало відомо, що цю акулу спіймали і вбили. Після цього в мережі з'явилися думки про те, що багатьом людям більш шкода акулу, ніж росіянина.

Раніше ми писали, що Сергій Притула звернувся до президента України з пропозицією нагородити акулу орденом "За заслуги" III ступеня.

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ЄгипетакулаВерка Сердючка