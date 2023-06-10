"Мама" Верки Сердючки показала, кто на самом деле съел россиянина в Хургаде

"Мама, вы задачу поняли?"

На опубликованном меме Верка Сердючка вместе с мамой едет на банане с надписью Sharky.

При этом на Инне Билоконь воображаемый костюм акулы.

Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

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Что известно о ЧП в Хургаде

В Египте российского туриста на глазах у людей съела акула. Все это происходило рядом с пляжем, а свидетели снимали это на видео.

Впоследствии стало известно, что эту акулу поймали и убили. После этого в сети появились мнения о том, что многим людям больше жалко акулу, чем россиянина.