Мама не от рождения: жительница Черкасс воспитывает десятерых детей

Недавно Евгения родила десятого малыша и это не мешает ей быть для всех остальных заботливой мамой. Она признается, что своих детей порой приходится любить больше, чем тех, с которыми у нее разные ДНК.

Как пришла идея взять детей в семью

"Я росла в многодетной семье, воспитывала сестер и мне всегда хотелось иметь большую семью. Впервые про усыновления я подумала, когда увидела деток, которые лишены родительской опеки в санатории. Мы с подругами показывали им кино, проводили занятия. Бывало, что делали перерывы в обучение, а приходишь – они бегут навстречу и спрашивают: "Мама, почему ты так долго не приходила?" Сначала мы хотели взять двух маленьких девочек, так как у нас было две свои дочери. Но мы же детей не выбираем", - рассказала Евгения.

Когда они пришли с мужем в приют, им рассказали о детях, которых можно было взять в семью и из 60-80 детей в приюте было таких только несколько. В приюте им предложили 5 деток – 4 мальчиков и девочку.

"Мы их и забрали. Хотя нас готовили к тому, что будет трудно. Старшему было 12 лет и нас предупредили, что из-за своеобразного характера он может даже отказаться общаться", - призналась многодетная мама.

Сложности многодетной семьи

Она отметила, что с дисциплиной было сложно. Дети кричали, шумели, могли в ответ на просьбу вести себя тише, начать пинать ногами и обзываться. Евгения признается, что представляла себе это иначе, что дети будут любить ее, но оказалось, что родные родители для них были все равно лучше. Сложнее всего было со старшим.

"Помню, я уговаривала его выучить стихотворение в школу. Он уперся и постоянно повторял, что не будет этого делать. Коротко говоря, начался у нас скандал, и он говорит: "Я возвращаюсь в приют". Ну, говорю, возвращайся - имеешь право. Он пошел вверх, сказал двум братьям, чтобы и они собирали вещи, потому что все возвращаются в приют. Побыл некоторое время наверху, собирался, а затем спустился ко мне и говорит: "я выучил стихотворение", - рассказала Чернова.

Родные дети

Ее родные дочери очень боялись сначала приемных братьев и сестру. Девочки даже несколько месяцев не поднимались на второй этаж, где была детская и игровая.

"Мы всех пытаемся любить одинаково, но не получается. Конечно, ни в одежде, ни в игрушках мы никого не выделяем. Но на прогулку или в магазины я чаще беру своих дочерей – Майю и Леру. Потому что мы семья. Я часто повторяю, что родным детям я должна обеспечить жизнь – потому что родила их и должна дать все. А остальным – я буду делать все, что в моих силах. К детям из приюта я более строга – они стирают свои носки самостоятельно, а носки моих дочерей – в машинке. Но у моих детей я буду всегда. Если Майя или Лера не смогут приготовить борщ, то я приду и приготовлю. Но ко всем 10 я прийти не смогу", - рассказала Евгения Чернова.

Быт – это ответственность всех

В доме есть определенные правила и разделение территории. В спальню родителей дети не заходят. На втором этаже – их территория и они там сами следят за порядком. Есть ограничение по времени – после 21.00 – время родителей, а дети в это время играют, смотрят фильмы. Мама объяснила, что она весь день с ними, а вечером хочет побыть с мужем. У всех есть свои обязанности – следить за попугаем, присматривать за младшими, убирать ванную или кухню.

На совместные походы всей семьей выбираться сложно – машина одна и небольшая, старшие более организованы, с малышами больше хлопот. Поэтому на прогулки ходят частями – сегодня с одной частью семьи, завтра с другой.

Хлопоты есть всегда

Евгения призналась, что, когда они взяли детей из приюта, было очень сложно. Самому старшему было 12, Остальным – от двух до шести и в доме сразу стало семеро детей. Оставлять с родственниками их было сложно – они не слушались, поэтому всех возили за собой. Маме постоянно приходилось их пересчитывать.

"Они у меня все "ябеды". Я сначала ругала, но некрасиво же так делать. А потом поняла, что это огромный плюс – я внизу готовлю обед и благодаря "доносам" знаю все, что происходит на втором этаже", - добавила многодетная мама.

Вторая мама

Евгения отметила, что у всех приемных детей уже есть любимые мама и папа, а она с мужем – на втором месте. Малыши часто говорили, что у них дома было что-то лучше и красивее. Хотя это было не так.

"Мы не имеем права запрещать детям общаться с родными или родителями. Исключение – если они плохо влияют на детей. Бабушка двойняшек Насти и Вани приходила к нам каждую неделю. Возможно, из-за встреч с бабушкой они постоянно хотели к маме. Дети пробыли у нас год, а даже психологи говорят, что привязанность формируется годами. Поэтому малыши с радостью вернулись от нас в родную семью", - добавила мама и призналась, что никогда не относилась к материнству, как в работе.

Люди нас не понимают

Приемные дети иногда делали больно и Евгения даже чувствовала себя прислугой, когда они ели еду, бегали в одежде, которую она им покупала и по телефону просили родных родителей: "Забери меня отсюда".

"Люди нас не понимают. Достаточно сказать, что что-то не получается, не выходит – сразу говорят: "А зачем ты брала, если не справляешься?". Родители нас понимают. Отец очень жалеет меня, хотел, чтобы я стала журналисткой. Он хоть и помогает, но все мои грамоты и награды по журналистке выставил и смотрит на них. Это его печаль. Часто говорят за глаза, что мы на детях зарабатываем деньги. Это невозможно – мы все средства тратим на воспитание и развитие детей. Даже если бы это было и правдой – ну я же воспитываю десятерых. Единственная выгода с детей – это дом, потому что мы тут проживаем на условиях специальной программы. Но у меня есть недвижимость, приобретенная еще до того, как мы взяли детей", - рассказала Евгения Чернова.