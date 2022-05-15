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Мама была ранена в голову, но дотянула сына до убежища: врачи поставили на ноги 10-летнего мальчика из Мариуполя

Новина українською →
Мариуполь, Воскресенье 15 мая 2022 18:05
Мама была ранена в голову, но дотянула сына до убежища: врачи поставили на ноги 10-летнего мальчика из Мариуполя В Киеве спасли мальчика из Мариуполя, которого раненая мать тащила на себе в убежище (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Десятилетнему Илье пришлось пережить немало ужасов войны России против Украины. Мама мальчика погибла у него на глазах, а его насильно вывезли на оккупированные территории.

Но мальчика смогли вернуть домой, к бабушке. А врачи Охматдета приложили немало усилий, чтобы спасти ему ногу и дать возможность снова ходить.

Об этом рассказали на странице Национальной детской специализированной больницы Охматдет.

История 10-летнего Ильи Матвиенко похожа на истории многих детей из Мариуполя. Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, он вместе с мамой был в Мариуполе. Семья пряталась в подвале собственного дома от ракетных ударов и обстрелов.

А однажды Илья вместе с мамой бежал к соседям, чтобы спрятаться от обстрелов. Но им не повезло. Мама получила ранение в голову, а Илье разорвало ногу. Раненая Наталья на себе дотянула сына до квартиры знакомых.

Раненые и обессиленные они лежали на чужом диване и обнимали друг друга. Мама держала сына в объятиях до тех пор, пока билось ее сердце.

Мама была ранена в голову, но дотянула сына до убежища: врачи поставили на ноги 10-летнего мальчика из МариуполяМама была ранена в голову, но дотянула сына до убежища: врачи поставили на ноги 10-летнего мальчика из МариуполяА потом знакомые забрали тело женщины, а на следующий день российские военные насильно вывезли Илью в оккупированный Новоазовск, а оттуда - в Донецк. У мальчика была раздроблена нога и врачи даже хотели ему просто отрезать конечность. Но ногу все-таки сохранили.

А в Украине бабушка Ильи искала все возможные и невозможные способы, чтобы вернуть внука. Она быстро оформила опекунство, а потом пересекла границы четырех стран, чтобы забрать Илюшу.

Мальчика привезли в больницу в его 10-й день рождения. Его пришел поздравить президент Зеленский, команда которого приложила немало усилий, чтобы помочь вернуть мальчика родных.

Мама была ранена в голову, но дотянула сына до убежища: врачи поставили на ноги 10-летнего мальчика из МариуполяМама была ранена в голову, но дотянула сына до убежища: врачи поставили на ноги 10-летнего мальчика из МариуполяМама была ранена в голову, но дотянула сына до убежища: врачи поставили на ноги 10-летнего мальчика из МариуполяА еще через несколько дней у Ильи случился еще один день рождения - врачи сказали, что нога полноценно функционирует и он сможет ходить. Мальчик уже может шевелить пальчиками на раненой ноге. Он настроен на выздоровление очень решительно.

Напомним, ранее мы рассказывали историю украинки, у которой сын оказался в оккупации, дом разрушили, а она на 9 месяце беременности бежала из-под обстрелов.

А также рассказывали о том, как одной семье из Мариуполя чудом удалось спастись и не умереть с голода под обстрелами.

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