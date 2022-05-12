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Лучше умереть от взрыва, чем увидеть смерть ребенка от голода: история невероятного спасения из Мариуполя

Новина українською →
Мариуполь, Четверг 12 мая 2022 19:46
Лучше умереть от взрыва, чем увидеть смерть ребенка от голода: история невероятного спасения из Мариуполя Фото: Жительница Мариуполя рассказала о невероятном спасении из города (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Мариуполь стал настоящей болью Украины. С 24 февраля в городе предположительно погибло около 20 тысяч человек. Железные защитники Украины, а это "Азов", Нацгвардия, украинская морская пехота, полиция – продолжают защищать Мариуполь.

Эвакуироваться из Мариуполя очень сложно, а если нет собственного автомобиля и помощников – просто невозможно. У людей забирают паспорта, заставляют проходить фильтрационные лагеря, насильно вывозят в РФ или оккупированные территории Донбасса

Татьяне из Мариуполя фактически повезло. Она смогла выбраться из города вместе с родными. Об этом рассказали в Telegram-канале Мариупольской миськрады.

Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, Татьяна вместе с родными перебралась на другой конец города. Сначала думали, что на пару дней или неделю – переждать. Но с каждым днем ситуация в городе становилась все хуже.

Они перебрались в квартиру друзей возле ПортСити. Без запаса еды, без одежды и даже без минимальных вещей быта - посуды и постели. Местные не открывали двери в подвал и утверждали, что там нет оборудованных бомбоубежищ. Поэтому Татьяна с родными пять дней просто пряталась в коридоре.

"Последняя ночь стала настоящим адом – многоэтажка дрожала, рядом гудело и взрывалось. Поняла, что нужно убегать, так как правило двух стен нас точно не спасет", - рассказывает женщина.

Но свободных мест в укрытиях уже не было. Они попытались укрыться в "Терраспорте", потом в ПК "Молодежный", а последней надеждой стала городская филармония. Но и там в подвалах приткнуться уже было некуда, и они снова остались на втором этаже.

"Мои ребята спали на бетонном полу. Их согревал наш лабрадор, а я со свекруней на стульчиках. От взрывной волны авиаудара повылетали окна. Я в жизни так не мерзла. Все заболели – лекарств не было. Заканчивались продукты, а рядом подросток под 2 метра ростом и с нехилым аппетитом. Я ловила себя на мысли, что лучше умереть от взрыва, чем наблюдать, как умирает от голода ребенок", - описала ситуацию Татьяна.

В филармонию в те дни бежали в укрытие люди со всех районов Мариуполя. С самых горячих точек Левого берега и 23-го микрорайона на бронированных спецмашинах людей привозили украинские военные и спасатели.

В помещение набилось около 800 человек. Голодные, холодные, без одежды и даже раненные. Рядом сыпалась тяжелая артиллерия и велись танковые бои. Татьяна признается, что не спала ни одной ночи.

Самыми страшными стали последние дни, когда начали сбрасывать бомбы. Две упали в пару сотне метров от них – на ПДТУ и роддом. Их здание сильно встряхнуло. Шансов выжить на втором этаже уже не было.

"Вслух не говорили, но смирились, что умрем. Даже уже и не молились. Самое страшное было потерять надежду. Я думала, что сойду с ума. Представьте, каждые три часа к виску пистолет… и выдох до следующего, так как в этот раз холостой", - добавляет Татьяна.

А 14 марта им дали ровно пять минут на сборы и с вещами добежать до машины, чтобы успеть присоединиться к колонне на выезд из города. На них смотрели как на самоубийц, но они не хотели умирать на втором этаже.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Мариуполем братские могилы становятся еще больше.

А также рассказывали, куда вывозят жителей Мариуполя, которые не прошли фильтрацию на выезде из города.

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Мариуполь эвакуация
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