Сын в оккупации, дом разрушен, бегство на 9 месяце беременности: жуткая история украинки

Сначала возле ее дома приземлился снаряд, а потом ей пришлось уезжать в неизвестность без мужа и старшего сына - чтобы родить дочку в безопасном месте.

Карина из Запорожской области пережила самые страшные дни в своей жизни. Вторжение России в Украину началось, когда она была на последних неделях беременности.

Семья Карины готовилась к рождению дочери. Сумки стояли собраны для роддома. Но однажды утром Карина проснулась от того, что рядом с домом упал снаряд. Окна гудели, кровати в доме тоже. Отец с мужем решили увезти Карину в более безопасное место.

Из села женщину доставили в больницу города Орехов. Но и там покоя ей не было. Сначала пропала связь с родными – отцом, мужем и 9-летним сыном Сашей. А потом всех рожениц эвакуировали в Запорожье.

"Нас привезли. На следующий день я уже узнала, что в роддоме уцелевших нет. Перед глазами был просто страх. Страх того, как рожать? А самый большой страх был увижу ли я родных", - рассказала Карина.

4 марта очередной вражеский снаряд едва не лишил Карину всех родных. О том, что дома больше нет, ей не сказали.

"Привалило там и отца, и брата, и женщину, и ребенка. Отец вытаскивал всех из-под завалов. Слава Богу, что они все живы", - добавила Карина.

Муж Виталий после этого решил отправить 9-летнего сына Сашу на эвакуационном автобусе к сестре Марине в город Васильевку. А через некоторое время мальчик оказался в оккупации российскими военными.

28 марта Карина родила девочку, которую назвали Милана. Но радости материнства и послеродовые хлопоты Карине пришлось совмещать с поисками временного жилья. Вернуться домой она не могла - дом разрушен, село постоянно под обстрелами, а родные решили оттуда бежать.

"Там поселок, дом, скот, там техника отца. Там родной уголок", - добавляет женщина с горечью.

В Запорожье Карине помогли волонтеры и вместе с новорожденной дочкой ее поселили в помещении, где раньше была аптека.

"Несли кто что мог: мебель, тарелки, кастрюли. Кто мог – нес продукты, кто-то деньги приносил", - рассказывает женщина.

А другие волонтеры занялись воссоединением семьи – из оккупированной Васильевки удалось вывезти 9-летнего Сашу. На российском блокпосте волонтерские машины задержали и не пропустили дальше. Мальчику пришлось самостоятельно пройти весь путь пешком до украинского блокпоста.

"Мне показали куда, я пошел по тому курсу. Потом увидел машину, в которую мне нужно садиться, сел в машину, и мы поехали. Боялся. Там еще так машин было много и завалы", - рассказал Саша.

Он благополучно добрался до мамы и теперь семья в сборе. Сейчас Карина мечтает только об одном - вернуться в родное село и больше никогда не расставаться с родными.

"Хочется покоя и все. Больше ничего. Будем жить как-то, мы не одни такие, нас много", - говорит Карина.