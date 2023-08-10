"Мама, я піду". Відома російська акторка готова відправити своїх синів на війну в Україну

Відома в Росії акторка серіалів Наталя Антонова готова відправити на війну в Україну свого старшого сина. Вона переконана, що таким чином проявляється патріотизм і прагнення захищати свою країну.

Про це вона заявила на ток-шоу російського пропагандиста Бориса Корчевнікова.

Антонова має трьох синів. Найстарший, 25-річний Артем, сказав, що коли отримає повістку, стане в лави окупантів РФ.

"Він мені сказав: "Мам, коли прийде повістка, я піду". Молодші сини відповіли: "Брате, ми тебе поважаємо". Спершу я думала, що не відпущу. А насправді розумію, що народила синів - захисників батьківщини. Мої діди воювали, мій батько військовий. Мої чоловіки захищають мою країну, мою сім'ю. Ми разом зі своєю країною", - сказала акторка.

Найстарший син Антонової готовий воювати проти України (фото: росЗМІ)

Варто додати, що до початку війни Росії на території України Антонова досить часто знімалася в українських серіалах і працювала з режисерами з Києва. Серед відомих її робіт в Україні "Підступи кохання", "Сюрприз", "Загадай бажання", "Добігти до себе", "Операція Мухаббат".

Антонова співпрацювала з українськими режисерами та акторами (фото: росЗМІ)

Однак наразі пропагандистка не розуміє, чому колишні колеги припинили з нею спілкування.

"З акторами та режисерами з Києва я припинила спілкуватися, бо їхні соцмережі наповнені агресією. Хоча дуже гірко, адже є режисери, з якими ми робили по кілька робіт у Києві", - скаржиться вона.

Росіянка додала, що актори займаються "мирною професією, аполітичною".

"Не розумію тих молодих артистів, які, користуючись публічністю, говорять сьогодні про політику, нічого не розуміючи, не знаючи історії. Часом вони перезуваються туди-сюди", - сказала Антонова.