Мама, открывай дверь! Мы убегаем! Многодетная семья провела в оккупации под Киевом три недели

Татьяна Гуменюк вместе с мужем и четырьмя детьми оказалась в оккупации россиянами в селе Любимовка Вышгородского района. Они оставались дома и надеялись, что вражеские танки и БТРы до них не доедут. Но им не повезло и к ним во двор въехал БМП.

"Мы вышли с мужем. Самый маленький начал плакать. Я говорю: "Ребята, можно хотя бы, чтобы один зашел (их было четверо) – ребенок плачет. В ответ: "Не бойся, мальчик, мы никого не будем убивать", - вспоминает Татьяна.

У всей семьи оккупанты проверили телефоны и ушли. После обхода всей улицы, снова вернулись к ним и начали расспрашивать о местных жителях. У соседей пытались забрать старшего сына.

"Там мальчику 19 лет, пришли и сказали: "Ты нам не нравишься, ты пойдешь с нами. Вышла его мама, говорит: "Как он уйдет с вами?" – "А почему ему 19 лет, и он не защищает Родину? Я вот защищаю", - описала ситуацию женщина.

Российского оккупанта спросили: "Какую Родину защищаешь в нашем дворе?". Родственники парня начали морально давить на оккупантов и те решили никого не забирать.

По соседнему Дымеру часто били, а над Любимовкой летали бомбардировщики, которые сбрасывали бомбы на Киев. Татьяна с детьми сидела в погребе – услышала, что в соседнем селе оккупанты просто бросали гранаты в каждый двор. Ночью они всей семьей спали на одной кровати в комнате без окон. А дети постоянно просыпались от страха.

"В Дымере были бои постоянно, хата так подпрыгивала, что малыш сказал: "Сейчас, мама, и дом развалится". Средний сын днем вроде спокойный, но всю ночь спит-спит, потом сядет: "Мама, открывай дверь! Мама, убегаем! Мама, бежим!" – вспоминает Татьяна.

Бежать им было не на чем, своего автомобиля в семье нет. Через три недели им и соседям удалось договориться с водителем школьного автобуса, чтобы тот вывез людей.

Они двинулись колонной с несколькими машинами, так как слышали, что одинокие машины просто расстреливают. На блокпосте договорились с оккупантами, чтобы из автобуса не выводили детей - только взрослых.

"Нас было 28 человек. Люди сидели на сумках, только чтоб уехать. В Демидове как стояли – там обстрелы велись постоянно. До тех пор, пока они не сказали, что сейчас будет зеленый коридор полчаса. Тогда чуть-чуть притихло, буквально на 20 минут, даже не было полчаса, мы только успели перебежать", - объяснила женщина.

Татьяна вместе с детьми выехала к родственникам в Ивано-Франковскую область. Ее муж остался в Любимовке и был дома весь период оккупации.