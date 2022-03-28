"Мама, что ты несешь": российский пленный поразился бреду, который вещает его мать

На видео показано, как пленный РФ общается со своей матерью по телефону. Россиянка уверена, что, если бы Россия не напала на Украину, то наша страна сделала бы это первой.

"Мало того, Украина создала еще коронавирус. У вас там этих биолабораторий сколько! - говорит мать солдата РФ.

На это военный не выдерживает и говорит женщине: "Мам, что ты несешь".

Смотрите все сами на видео ниже.