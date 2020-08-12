Мама, на нас напали бандиты? В Беларуси ОМОН протаранил авто с ребенком внутри

В Беларуси сотрудники ОМОНа разбили дубинками легковой автомобиль с пассажирами внутри, а бронированный джип силовиков протаранил авто сзади. Инцидент произошел в центре города Гродно вечером 11 августа. В результате происшествия пятилетнюю девочку, которая находилась в легковушке со своими родителями, госпитализировали с многочисленными ранениями от осколков стекла - ребенок потерял много крови.

Отца маленькой Юли задержали правоохранители, и только утром 12 августа отпустили из отделения милиции. Об этом передает TUT.BY.

Как рассказала мать ребенка Инна Череухо, они собирались на авто добраться из одного конца города в другой, и попали в центре, где проходила акция протеста, в поток сигналящих автомобилей. Сами же в мероприятии не участвовали и не сигналили, поскольку даже технически не могли это сделать: у них сломан сигнал.

Внезапно впереди их легковушки Passat B3 и других стоящих машин появилась военная техника и сотрудники ОМОНа.

"Мы растерялись, когда увидели, как военная техника впереди начинает подрезать бус - и тот разворачивается боком. Муж выехал на встречную полосу, чтобы объехать. Но навстречу нам выбежали омоновцы, начали бить машину дубинками - лобовое и боковые стекла, зеркала. После этого сзади в нас въехала военная техника, был сильный удар", - говорит Инна.

Женщина увидела, что ее дочка ранена и истекала кровью. Муж решил отвезти ее в больницу скорой помощи, но подбежали люди и предложили подвезти.

"Дочка плакала - она очень испугалась. У мужа был рассечен лоб. Его сразу остановила милиция, повезла разбираться, только утром отпустили. Сейчас звонил следователь, вызвал опять", - рассказала Череухо.

Врач наложил девочке 4 шва, у нее рассечение правой височной части примерно на 2,5 см и ушиб.

"Вероятно, когда полетели стекла, один из осколков попал в голову. В больнице дочка спросила: "Мама, на нас напали бандиты?", - говорит Инна.

Сейчас их авто забрали на экспертизу на платную штраф-стоянку. Женщина отметила, что им могут выписать штраф за выезд на встречную полосу и оставление места ДТП, когда муж пытался завезти ребенка в больницу.

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