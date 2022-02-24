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Мама миллиардера Маска поддержала Украину: "надеюсь, вы в безопасности"

Автор: Татьяна Самарук

После того как Путин объявил, что начинает спецоперацию в Украине и вводит российские войска на Донбасс, весь мир осуждает его вооруженную агрессию. Также это сделала 73 - летняя Мэй Маск - мама миллиардера и основателя SpaceX.

На своей странице в Instagram она опубликовала фото из Киева.

В частности, Мэй Маск неоднократно прилетала в Украину на бизнес-конференции и презентации автобиографической книги, а теперь поддерживает ее из-за рубежа.

В профиле с 536-тысячной аудиторией она показала ностальгические кадры из Киева и заявила, что весь мир с Украиной.

"Украина, мир следит за тобой. Мои мысли со всеми замечательными людьми, которых я встретила в Киеве. Надеюсь, вы в безопасности", - проникновенно написала Мэй Маск.

Также она опубликовала серию фото из визитов в Киев в 2017 и 2021 годов, показала золотые купола и желто-синий Пешеходный мост через Днепр. На сообщение Мэй Маск отреагировали десятками желто-синих сердец.

73-летняя мама миллиардера Маска поддержала Украину (instagram.com/mayemusk)

Ранее мы сообщали, что Настя Каменских, Дорн и другие звезды обратились к россиянам.

Также мы писали, что Антон Птушкин обратился к россиянам. В частности, он призвал россиян не верить тому, что им говорят по ТВ и в росСМИ - идет настоящая война с погибшими.

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