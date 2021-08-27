Мама Кузьмы о "выступлении" сына на концерте в Киеве: "будто реально ожил Андрюша"

Женщина тепло поблагодарила режиссеров и организаторов концерта - "создателям этого нового чуда".

"Когда на огромном экране появился мой сын, которого "вернули" благодаря новейшим технологиям, и которого стадион встретил огромными овациями - это было фантастическое ощущение!! Будто реально ожил Андрюша, улыбался и пел свои "Корабли"!", - написала Ольга Михайловна.

Мама артиста понимает, что это была голограмма. Однако ее "сердце радовалось невероятно", что Кузьма "вернулся, потому что все его так хотят еще хоть раз увидеть, попеть вместе и прикоснуться к его душе!"

"Я подумала, да, мысль материальна, она превращается в действительность, а тем более, что такое огромное количество людей этого хотели!" - говорится в публикации.

Ольга Михайловна поблагодарила всех украинцев, которые "силой миллионов мыслей все же пригласили Кузьму на встречу" в торжественный праздник День Независимости.

"Спасибо от всего сердца всем создателям этого нового чуда, спасибо инициаторам и исполнителям и режиссерам! Спасибо, люди, наверное сказал бы вам всем Кузьма!" - добавила мама певца, которому в прошлом году посмертно было присвоено звание Героя Украины.

Видео: Кузьма Скрябин "выступил" на концерте НСК "Олимпийский" в День Независимости