Мама двох дітей схудла на 70 кілограмів, не виходячи з дому: її простий секрет

Історія схуднення мами двох дітей

Ласі Гілберт, мама двох дітей з Великої Британії, завжди мріяла про стрункішу фігуру, але шалений ритм життя та догляд за дітьми не залишали часу на спортзали чи виснажливі дієти. Вага Ласі сягала майже 125 кілограмів, і вона зізнається, що відчувала себе невпевнено та некомфортно у власному тілі.

Проте бажання змінити своє життя виявилося сильнішим за будь-які перешкоди. Ласі відкрила для себе простий, але ефективний спосіб схуднення, який не вимагає значних фінансових витрат чи багато часу поза домом. Її секрет - це так званий "настінний пілатес" та усвідомлений підхід до харчування за допомогою спеціального додатку.

Ласі Гілберт схудла на 70 кілограмів (Скриншот)

Займаючись лише біля стіни у себе вдома та слідкуючи за рекомендаціями у додатку, Ласі вдалося скинути приголомшливі 70 кілограмів всього за два роки! Вона розповідає, що ці прості вправи, які не потребують спеціального обладнання, стали справжнім порятунком для неї як для зайнятої мами.

"Настінний пілатес чудово підходить для тих, хто обмежений у часі чи фінансах. Все, що вам потрібно – це мотивація і стіна", - ділиться Ласі.

Як харчувалася британка на схудненні

Окрім фізичних вправ, ключову роль у схудненні зіграла зміна харчових звичок. Додаток допоміг Ласі відстежувати калорії, планувати збалансоване меню та робити більш здорові вибори в магазині, часто підказуючи вигідні пропозиції на корисні продукти.

Результати Ласі вражають: вона не тільки значно схудла, але й повністю змінила своє ставлення до себе та свого тіла. Замість одягу найбільших розмірів, який раніше доводилося замовляти онлайн, тепер вона з легкістю вміщається в одну штанину своїх старих джинсів.

"Це змінило моє життя, і я дуже вдячна за це", - говорить Ласі.