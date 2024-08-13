Мама 18-річної дівчини з докторським ступенем назвала 4 правила виховання успішної дитини

Джималіта Тіллман знала, що її донька Дороті Джин була обдарована ще з її юного віку. Дівчинка отримала неймовірне виховання та освіту, а у 18 років вона здобула докторський ступінь з інтегрованого поведінкового здоров'я в Університеті штату Арізона.

Історія успіху та освіти Дороті Джин

Дороті Джин навчалася вдома з 7 років, а згодом вона пішла на курси середньої школи й за рік отримала свій перший диплом - коледжу, ступінь молодшого спеціаліста. На той момент їй було всього 10 років.

У 12 вона додала ступінь бакалавра, а в 14 - ступінь магістра екології. Обидва курси дитина навчалася онлайн.

В 17 Дороті Джин здобула докторський ступінь з комплексного поведінкового здоров'я в Університеті штату Арізона.

І зараз, у свої 18 років вона будує плани на майбутнє й одночасно керує Інститутом лідерства Дороті Джініус STEAM, організацією, яку вона заснувала у 2020 році, щоб запропонувати освітні програми для темношкірої молоді в Чикаго.

Її мати, Джималіті Тіллман, спостерігала за досягненнями доньки та допомагала їй стати на шлях успіху. Вона виховувала доньку сама і застосовувала певні правила, які допомогли їй розкрити природні здібності дівчинки.

І хоча вона каже, що різні стилі виховання можуть по-різному впливати на різних дітей, вона назвала 4 правила, які зробили Дороті Джин дуже успішною.

Джималіта та її донька Дороті Джин (фото з архіву родини)

Чотири правила виховання успішної дитини

Погоджуйтеся на чіткі очікування

Побудуйте зі своєю дитиною "контракт очікувань", де ви та ваша дитина домовитеся про те, що від неї очікується, від шкільних завдань до позакласних заходів. Це може виглядати як виконання домашнього завдання перед переглядом телевізора або участь у додатковому позашкільному гуртку лише за умови хороших оцінок.

"Ви повинні бути дуже чіткими та лаконічними. Ви не можете мати одну ногу всередині, одну ногу назовні, коли маєте справу з дітьми, особливо обдарованими", - каже Тіллман.

Дослідження показують, що талановиті діти особливо потребують чітких очікувань і відповідальності, коли вони не відповідають цим очікуванням. Дайте їм право голосу в розробці цих вказівок: це допомагає виховувати впевненість і самомотивацію для довгострокового успіху.

"Чим більше ви довіряєте своїм дітям, що вони справлятимуться самостійно, тим більше вони матимуть можливостей" - каже експерт з виховання дітей Естер Войчіцкі.

Навчайте підзвітності - і моделюйте її також

Коли справа доходить до відповідальності, батьки можуть бути найкращими вчителями. Тіллман радить тримати їм себе відповідальними та показувати дітям свій рівень уразливості, щоб показати їм, як тримати себе відповідальними та мати можливість завершити свою справу.

Щирі розмови зі своїми дітьми про випадки, коли ви не виправдовували своїх власних очікувань, і про те, як ви повернулися на правильний шлях, можуть багато чого навчити їх.

За словами психолога Сінді Грем, це може бути так само просто, як вибачитися перед дитиною, коли ви забираєте її пізно або втрачаєте нерви через щось незначне.

"Діти, швидше за все, повторюватимуть те, що вони бачать, як роблять інші, тому вихователям важливо знати про уроки, які діти засвоюють у них", - підкреслює психолог.

Майте віру

"Треба бути вкоріненим у певній вірі та стояти на цьому", - каже Тіллман.

Вона зазначає, що вона та її донька дуже активні в церкві. Це не обов'язково має бути про релігію: ви можете просто вірити в те, що зрештою все вийде само собою.

Яким не було джерело оптимізму, позитивний погляд, який діти можуть отримати від своїх батьків, може виховати впевненість у собі.

Батькам і дітям однаково потрібна впевненість у собі, коли вони стикаються з неминучими життєвими перешкодами.

Уникайте несправедливих порівнянь

Не використовуйте досягнення інших людей, щоб мотивувати своїх дітей на успіх - і пам'ятайте, що кожна дитина розвивається у своєму власному темпі. Постійні порівняння насправді можуть призвести до негативних наслідків, змушуючи дітей відчувати себе неповноцінними.

Тіллман рішуче уникала порівнювати досягнення Дороті Джин з будь-ким іншим, і вона твердо переконана, що інші батьки не повинні порівнювати своїх дітей з Дороті Джин.

"Не кажіть: "Ти повинен бути таким. Подивись, що робить ця дитина". Порівняння - це просто жахливо. Це справді погано для самооцінки та впевненості дитини. Як вони можуть бути найкращою версією себе?" - підкреслила мама талановитої дівчини.