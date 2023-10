Маловідомі факти про переможця "Голосу країни 13" Михайла Панчишина

Освіта і перші кроки у творчості

Наразі Михайлові 25 років, але за його плечима вже безліч досягнень. По-перше, він воїн ЗСУ. Він музикант і переможець двох талант-шоу в Україні. А також має освіту та невеликий досвід роботи у готельно-туристично-ресторанній сфері.

Хлопець родом із міста Рудки, що знаходиться на Львівщині. Попри його освіту Михайло серйозно захопився музикою, хоч і не займався нею професійно. Проте відкинувши всі страхи у 2017 році він став не лише учасником, а й переможцем у шоу "Х-фактор". Панчишин опинився у команді Дмитра Шурова.

А от вже після тріумфальної перемоги в шоу Панчишин записав дебютну пісню "Вода льодяна" та кліп на неї. З цього й розпочалась сольна кар‘єра юного співака під сценічним ім‘ям Ptashkin.

Війна і життя після фронту

Коли у нашу країну прийшла повномасштабна війна, хлопець не думаючи пішов воювати. Він брав участь у боях під Ірпенем та під Бахмутом, тобто, у найгарячіших точках.

Саме на Донеччині він отримав поранення й кілька місяців провів у лікарні. Ptashkin звільнили від участі в боях через травму. Але він не залишив своїх побратимів, а почав підтримувати їх іншим способом. Михайло почав виступати для військових у госпіталях і волонтерити.

Паралельно зі своєю діяльністю Панчишин працював над альбомом і вже у березні 2023 року він випустив збірку "Бойові бобри", яку назвав на честь свого підрозділу.

Варто сказати, що в цей альбом увійшла пісня "Невідомий герой", з якою хлопець виступив на "Голосі країни" і не залишив байдужим нікого.

Михайло на шоу "Голос країни" (фото: пресс-служба "1+1 Україна")

Участь і тріумфальна перемога на "Голосі країни"

Михайло прийшов на проект з великою метою - він хоче розказати всьому світові, що кожного дня переживають військові й донести це до великих мас.

На сліпих прослуховуваннях співак розвернув всі крісла та обрав Артема Пивоварова в якості зіркового тренера. І, як ми вже знаємо, не прогадав, адже саме з Артемом у них з’явився неймовірний синхрон в усьому. Їхня енергетика настільки схожа, що коли співаки сходяться разом - відбувається щось неймовірне.

Суперфінал проходив у три етапи. На першому фіналісти заспівали нові пісні, які вони ще не виконували у проекті. Михайло виступив із піснею "Show must go on" гурту Queen. У другому етапі він заспівав разом з зірковим тренером Артемом Пивоваровим його пісню "Маніфест".

А ось в третьому етапі Михайло виконав власну пісню зі сліпих прослуховувань "Невідомий герой". Власне, ця пісня й привела хлопця до перемоги.

Ptashkin став переможцем і підкорив мільйони сердець. Він викликає гордість та щирий захват. Але шоу вже закінчилось і кожен отримав неймовірний досвід.

А далі на Михайла чекає співпраця з Артемом Пивоваровим, принаймні у найближчі три тижні точно, адже вони готують спільний трек та кліп на слова Ліни Костенко.

Михайло Панчишин (фото: instagram.com/ptashkin.music)