Малолітки під REVO спаплюжили пам'ятник Героям Небесної Сотні в Києві: обурливе відео
Вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні (ілюстративне фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Малолітки в Києві накидалися REVO і влаштували дивні танці під пам'ятником Героям Небесної Сотні.
Відео поширилося по столичним Telegram-каналам.
"Малолітки у стані схожому на сп'яніння танцюють на пам'ятнику Героям Небесної Сотні", - підписані кадри.
На відео 14-річна школота відплясує під пам'ятником з написом "Героям Слава". Після чого в кадрі - банки з-під REVO на тлі меморіалу.
Далі якесь незрозуміле знущання з жаби. Доля тварини, на жаль - невідома.
На відео також можна побачити ніки, якими малолітки підписані у своїх соцмережах.
Скриншот
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