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Малолетки под REVO осквернили памятник Героям Небесной Сотни в Киеве: возмутительное видео

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Киев, Воскресенье 26 марта 2023 13:53
Малолетки под REVO осквернили памятник Героям Небесной Сотни в Киеве: возмутительное видео Чествование памяти Героев Небесной Сотни (иллюстративное фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Малолетки в Киеве "накидались" REVO и устроили странные танцы под памятником Героям Небесной Сотни.

Видео распространилось по столичным Telegram-каналам.

"Малолетки в состоянии похожем на опьянение танцуют на памятнике Героям Небесной Сотни", - подписаны кадры.

На видео 14-летняя школота отплясывает под памятником с надписью "Героям Слава". После чего в кадре - банки из-под REVO на фоне мемориала.

Дальше какое-то непонятное издевательство над лягушкой. Судьба животного, к сожалению - неизвестна.

На видео также можно увидеть ники, которыми малолетки подписаны в своих соцсетях.

Малолетки под REVO осквернили памятник Героям Небесной Сотни в Киеве: возмутительное видео

Скриншот

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