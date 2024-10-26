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Маленький принц або Івасик-Телесик? Хто ви з відомих персонажів за своїми цінностями (тест)

На кого з героїв ти схожий за своїми цінновстями (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Особистість - це не тільки характер людини, а й ще цінності, які нас формують. А ще вони є основою характеру відомих та наших улюблених персонажів. А хто ви за цінностями?

Як визначити свого героя за цінностями, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на спільноту "Як ти?"

Улюблені персонажі завдяки цінностям стають живими, справжніми - такими, що вам хочеться запросити їх на зустріч, обговорити новий сезон серіалу або просто поділитися своїми думками та таємницями.

Оберіть героя, який вам найбільше підходить за своїми цінностями. І обов'язково почитайте про нього.

Еней (Котляревського)

Цінності: відвага, вірність товаришам та романтика курйозних пригод.

Гаррі Поттер

Цінності: справедливість, сім'я і різдвяні посиденьки з друзями.

Маленький принц

Цінності: турбота, відповідальність і один руденький пухнастий хвостик.

Гендальф (хоч сірий, хоч білий)

Цінності: мудрість, здатність до самопожертви та маленькі магічні трюки, що роблять життя друзів веселішим.

Івасик-Телесик

Цінності: віра в добро, винахідливість та вміння спілкуватися з лебедями (доктор Дулітл був не першим).

Мікеланджело (черепашка, а не художник)

Цінності: братерство, оптимізм, гумор і дуже-дуже-дуже сирна піца.

До речі, раніше ми розповідали, як група крові може впливати на особистість людини та які у кожної риси характеру.

А ще ми писали про те, як впізнати характер та долю людини по родимках.

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Характер людиниОсобистість