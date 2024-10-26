Маленький принц або Івасик-Телесик? Хто ви з відомих персонажів за своїми цінностями (тест)

Улюблені персонажі завдяки цінностям стають живими, справжніми - такими, що вам хочеться запросити їх на зустріч, обговорити новий сезон серіалу або просто поділитися своїми думками та таємницями.

Оберіть героя, який вам найбільше підходить за своїми цінностями. І обов'язково почитайте про нього.

Еней (Котляревського)

Цінності: відвага, вірність товаришам та романтика курйозних пригод.

Гаррі Поттер

Цінності: справедливість, сім'я і різдвяні посиденьки з друзями.

Маленький принц

Цінності: турбота, відповідальність і один руденький пухнастий хвостик.

Гендальф (хоч сірий, хоч білий)

Цінності: мудрість, здатність до самопожертви та маленькі магічні трюки, що роблять життя друзів веселішим.

Івасик-Телесик

Цінності: віра в добро, винахідливість та вміння спілкуватися з лебедями (доктор Дулітл був не першим).

Мікеланджело (черепашка, а не художник)

Цінності: братерство, оптимізм, гумор і дуже-дуже-дуже сирна піца.