Маленький принц або Івасик-Телесик? Хто ви з відомих персонажів за своїми цінностями (тест)
Особистість - це не тільки характер людини, а й ще цінності, які нас формують. А ще вони є основою характеру відомих та наших улюблених персонажів. А хто ви за цінностями?
Як визначити свого героя за цінностями, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на спільноту "Як ти?"
Улюблені персонажі завдяки цінностям стають живими, справжніми - такими, що вам хочеться запросити їх на зустріч, обговорити новий сезон серіалу або просто поділитися своїми думками та таємницями.
Оберіть героя, який вам найбільше підходить за своїми цінностями. І обов'язково почитайте про нього.
Еней (Котляревського)
Цінності: відвага, вірність товаришам та романтика курйозних пригод.
Гаррі Поттер
Цінності: справедливість, сім'я і різдвяні посиденьки з друзями.
Маленький принц
Цінності: турбота, відповідальність і один руденький пухнастий хвостик.
Гендальф (хоч сірий, хоч білий)
Цінності: мудрість, здатність до самопожертви та маленькі магічні трюки, що роблять життя друзів веселішим.
Івасик-Телесик
Цінності: віра в добро, винахідливість та вміння спілкуватися з лебедями (доктор Дулітл був не першим).
Мікеланджело (черепашка, а не художник)
Цінності: братерство, оптимізм, гумор і дуже-дуже-дуже сирна піца.
До речі, раніше ми розповідали, як група крові може впливати на особистість людини та які у кожної риси характеру.
А ще ми писали про те, як впізнати характер та долю людини по родимках.