ua en ru
Сб, 26 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Маленький принц или Ивасик-Телесик? Кто вы из известных персонажей по своим ценностям (тест)

Суббота 26 октября 2024 20:20
UA EN RU
Маленький принц или Ивасик-Телесик? Кто вы из известных персонажей по своим ценностям (тест) На кого из героев ты похож по своим ценностям (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Личность - это не только характер человека, но и еще формирующие нас ценности. А еще они являются основой характера известных и любимых персонажей. А кто вы по ценностям?

Как определить своего героя по ценностям, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщество "Як ти?"

Любимые персонажи благодаря ценностям становятся живыми, настоящими - такими, что вам хочется пригласить их на встречу, обсудить новый сезон сериала или просто поделиться своими мыслями и тайнами.

Выберите героя, который вам больше всего подходит по своим ценностям. И обязательно почитайте о нем.

Эней (Котляревского)

Ценности: отвага, верность товарищам и романтика курьезных приключений.

Маленький принц или Ивасик-Телесик? Кто вы из известных персонажей по своим ценностям (тест)

Гарри Поттер

Ценности: справедливость, семья и рождественские посиделки с друзьями.

Маленький принц или Ивасик-Телесик? Кто вы из известных персонажей по своим ценностям (тест)

Маленький принц

Ценности: забота, ответственность и один рыженький пушистый хвостик.

Маленький принц или Ивасик-Телесик? Кто вы из известных персонажей по своим ценностям (тест)

Гендальф (хоть серый, хоть белый)

Ценности: мудрость, способность к самопожертвованию и маленькие магические трюки, делающие жизнь друзей веселее.

Маленький принц или Ивасик-Телесик? Кто вы из известных персонажей по своим ценностям (тест)

Ивасик-Телесик

Ценности: вера в добро, изобретательность и умение общаться с лебедями (доктор Дулитл был не первым).

Маленький принц или Ивасик-Телесик? Кто вы из известных персонажей по своим ценностям (тест)

Микеланджело (черепашка, а не художник)

Ценности: братство, оптимизм, юмор и очень-очень-очень сырная пицца.

Маленький принц или Ивасик-Телесик? Кто вы из известных персонажей по своим ценностям (тест)

Кстати, ранее мы говорили, как группа крови может оказывать влияние на личность человека и какие у каждой черты характера.

А еще мы писали о том, как узнать характер и судьбу человека по родинкам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Характер человека Личность
NEWS
В Днепре возросло количество погибших после ночной атаки РФ
В Днепре возросло количество погибших после ночной атаки РФ