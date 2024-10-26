Маленький принц или Ивасик-Телесик? Кто вы из известных персонажей по своим ценностям (тест)
Личность - это не только характер человека, но и еще формирующие нас ценности. А еще они являются основой характера известных и любимых персонажей. А кто вы по ценностям?
Как определить своего героя по ценностям, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщество "Як ти?"
Любимые персонажи благодаря ценностям становятся живыми, настоящими - такими, что вам хочется пригласить их на встречу, обсудить новый сезон сериала или просто поделиться своими мыслями и тайнами.
Выберите героя, который вам больше всего подходит по своим ценностям. И обязательно почитайте о нем.
Эней (Котляревского)
Ценности: отвага, верность товарищам и романтика курьезных приключений.
Гарри Поттер
Ценности: справедливость, семья и рождественские посиделки с друзьями.
Маленький принц
Ценности: забота, ответственность и один рыженький пушистый хвостик.
Гендальф (хоть серый, хоть белый)
Ценности: мудрость, способность к самопожертвованию и маленькие магические трюки, делающие жизнь друзей веселее.
Ивасик-Телесик
Ценности: вера в добро, изобретательность и умение общаться с лебедями (доктор Дулитл был не первым).
Микеланджело (черепашка, а не художник)
Ценности: братство, оптимизм, юмор и очень-очень-очень сырная пицца.
Кстати, ранее мы говорили, как группа крови может оказывать влияние на личность человека и какие у каждой черты характера.
А еще мы писали о том, как узнать характер и судьбу человека по родинкам.