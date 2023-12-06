"Маленький гвинтік". 7 абсурдних цитат і вчинків Іллі Киви

Колишнього депутата Верховної Ради, який перейшов на сторону ворога, Іллю Киву знайшли вбитим у Підмосков'ї. За попередньою інформацією, це справа рук СБУ.

Про те, що відомо про депутата-зрадника, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Як колишній "правосєк" став проросійським політиком

Ілля Кива відомий українофоб, який перед повномасштабним вторгненням РФ на територію України втік до Іспанії. У березні 2022 року йому оголосили підозру в державній зраді та позбавили депутатського мандату Верховною Радою України. Згодом він переїхав в Росії, де регулярно ходив по пропагандистських каналах і підтримував кремлівські наративи про Україну.

Одіозний екс-депутат народився у Полтаві у 1977 році, навчався в Полтавському педагогічному інституті за спеціальністю "Педагог-психолог", також закінчив Юридичний університет ім. Я. Мудрого за спеціальністю "Правознавство".

Певний час працював у міліції, де отримав спершу звання майора, а у 2015 році - підполковника.

У 2014 році Кива очолював полтавський обласний осередок "Правий сектор". А в 2017 році розпочалася його політична кар'єра - він став головою Соціалістичної партії України. Згодом Кива був депутатом 9-го скликання від проросійської політичної партії ОПЗЖ, також був членом Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності та радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Вся його політична кар'єра супроводжувалась скандалами, а сам він ставав об'єктом насмішок через свої недолугі вислови. Нижче наводимо 7 абсурдних вчинків та фраз екс-депутата.

"Маленький гвинтік"

У 2021 році в Державному інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості Ілля Кива захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. Журналісти провели розслідування і виявили у дисертації масу порушень, після чого розгорівся величезний скандал.

На одній із зустрічей із журналістами Кива й прокричав свою знамениту фразу про те, що він "маленький гвинтік", коментуючи загальну ситуацію при захистах дисертації. Після цієї фрази Ілля Кива став справжнім мемом.

"Дружок, пошли со мной в туалет"

При наступному спілкуванні із пресою щодо скандалу навколо дисертації, Кива знову зганьбився. На каверзне питання журналіста він відповів наступне:

"Дружок, пошли со мной в туалет і я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не кончил", - заявив депутат та ще в кінці додав матюк.

Балотувався в президенти

У 2019 році Кива вирішив, що готовий очолити країну і зареєструвався у передвиборчі президентські перегони. Але вибув вже після першого туру, набравши всього 0.03 % голосів виборців.

Рукоблудство у Верховній Раді

У 2019 році одіозний депутат потрапив у еротичний скандал, бо під час сесійного засідання робив рухи, які дуже нагадували процес мастурбації. При цьому він вів інтимну переписку в телефоні із дівчиною. Цей момент потрапив на відео. Згодом у своє виправдання він заявив, що нічого подібного не робив, а "просто поправляв член, як і будь-який інший нормальний чоловік протягом дня".

Заробив мільйон на "жомовій ямі", яку рейдернули

У 2020 році розгорівся ще один скандал навколо Киви. Згідно з декларацією за попередній рік він заробив 1,2 млн грн. за здачу жомової ями в оренду. Але потім раптово це джерело доходу зникло із його декларації.

Коли ж його запитали про це, то він розповів, що не знає, куди зникла жомова яма. "Може хтось рейдернув її" - такою була версія депутата.

Не вартує виїденого лиця

У 2021 році, коментуючи намір Спеціалізованої антикорупційної прокуратури конфіскувати у нього 1,2 млн доходу від жомової ями, він видав нову геніальну фразу:

"Податки заплачено, а все інше не вартує виїденого лиця", - заявив Кива.

Ймовірно, він хотів сказати відому фразу "не вартує виїденого яйця", але певно вирішив, що геніальним людям "не личить повторювати за народом" і створив власний варіант крилатої фрази.

"Дєда расстрєлялі львовскіє фашисти, но он вижил"

В одній із переписок у Facebook Ілля згенерував просто вражаючу історію, яка вкотре показує весь рівень його інтелекту.

В коментарі одному користувачу мережі він видав, що його "дєда расстрєлялі львовскіє фашисти, но он вижил".

Коментар Киви (фото: https://drama.kropyva)