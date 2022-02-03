Маленькие украинцы стали чаще болеть COVID-19. Инфекционист объяснила - почему

Сегодня в Украине и мире резко увеличивается количество детей, больных коронавирусом. Только с начала текущего года количество госпитализированных с COVID-19 или подозрением на него детей, выросло почти в четыре раза. И такая неприятная тенденция, судя по всему, будет продолжаться.

Об этом говорит детская иммунолог, инфекционист из Национального университета здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика Алла Волоха в эфире проекта " Спроси у врача ".

Почему дети чаще заражаются COVID-19

Одна из причин того, что маленькие украинцы стали чаще болеть коронавирусом, заключается в том, что большинство детей остались не иммунными - они редко болели предыдущими штаммами коронавирусной инфекции.

Во-вторых, говорит врач, значительный процент детей до сих пор не вакцинированы

И, конечно же, Омикрон более заразен, чем другие варианты COVID-19, соответственно, дети будут инфицироваться чаще.

Одновременно с этим, говорит Волоха, несмотря на увеличение количества больных детей, количество малышей и подростков с тяжелым течением COVID-19 является весьма незначительным.

"Мы не видим огромного всплеска детей с тяжелыми формами коронавируса. Однако дополнительные осложнения характерны для детей, которые находятся в группе риска, а также с сопутствующими хроническими заболеваниями, такими как: сахарный диабет, врожденные пороки развития, ожирение и тому подобное", - объясняет врач.

Она добавляет, что сегодня "чаще всего госпитализируются дети первых лет жизни, а также определенная часть подростков".

Чем опасен коронавирус для детей

У детей, как и у взрослых, может наблюдаться цитокиновый шторм, но проявляться он может по-разному.

На самом деле, говорит доктор медицинских наук, это "мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19".

"Чаще всего он наступает через несколько недель после перенесенного коронавируса. И вот тогда у ребенка развивается цитокиновый шторм с поражением нескольких органов и систем, в частности сердца, с лихорадкой, высыпаниями на коже, болями в животе и тому подобное", - рассказала эксперт.

К счастью, такие случаи довольно редки. Но они все же могут случаться.

Как уберечь детей от коронавируса

В Министерстве здравоохранения Украины советуют молодым родителям прежде всего научить детей регулярно мыть руки с мылом не менее 20 секунд.

Также стоит научить детей кашлять и чихать в салфетку или сгиб локтя.

Кроме того, родители должны доступно объяснить детям, что нельзя подходить к больным ближе, чем на полтора-два метра.

Также больные дети должны оставаться дома, не посещать дошкольные учреждения и школы.

Детям и их родителям следует воздерживаться от посещения мест скопления людей.

И конечно же, родителям необходимо вакцинироваться от COVID-19 самим и вакцинировать детей от 12 лет.

Список пунктов прививок и центров массовой вакцинации можно найти по ссылке https://vaccination.covid19.gov.ua/list или узнать по телефону горячей линии: 0 800 60 20 19.