Маленькі українці стали частіше хворіти на COVID-19. Інфекціоніст пояснила - чому
Сьогодні в Україні та світі різко збільшується кількість дітей, хворих на коронавірус. Лише з початку поточного року кількість госпіталізованих із COVID-19 або підозрою на нього дітей, зросла майже в чотири рази. І така неприємна тенденція, судячи з усього, буде продовжуватися.
Про це каже дитяча імунолог, інфекціоністка з Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика Алла Волоха в ефірі проєкту "Запитай у лікаря".
Чому діти частіше інфікуються COVID-19
Одна з причин того, що маленькі українці стали частіше хворіти на коронавірус, полягає у тому, що більшість дітей залишилися не імунними - вони рідко хворіли на попередні штами коронавірусної інфекції.
По-друге, каже лікарка, значний відсоток дітей досі не вакциновані.
І, звісно ж, Омікрон більш заразний, ніж інші варіанти COVID-19, відповідно, діти будуть інфікуватися частіше.
Разом з тим, говорить Волоха, попри на збільшення кількості хворих дітей, кількість малюків і підлітків з тяжким перебігом COVID-19 є досить незначною.
"Ми не бачимо величезного сплеску дітей із важкими формами коронавірусу. Проте додаткові ускладнення характерні для дітей, які перебувають у групі ризику, а також із супутніми хронічними захворюваннями, такими як: цукровий діабет, уроджені вади розвитку, ожиріння тощо", - пояснює лікарка.
Вона додає, що сьогодні "найчастіше госпіталізуються діти перших років життя, а також певна частина підлітків".
Чим небезпечний коронавірус для дітей
У дітей, як і в дорослих, може спостерігатися цитокіновий шторм, але проявлятися він може по-різному.
Насправді каже доктор медичних наук, це "мультисистемний запальний синдром, асоційований з COVID-19".
"Найчастіше він настає через кілька тижнів після перенесеного коронавірусу. І ось тоді у дитини розвивається цитокіновий шторм з ураженням кількох органів та систем, зокрема серця, з лихоманкою, висипаннями на шкірі, болями в животі тощо", - розповіла експерт.
На щастя, такі випадки досить рідкісні. Але вони все ж можуть траплятися.
Як уберегти дітей від коронавірусу
У Міністерстві охорони здоров’я України радять молодим батькам перш за все навчити дітей регулярно мити руки з милом щонайменше 20 секунд.
Також варто навчити дітей кашляти й чхати в серветку або згин ліктя.
Крім того, батьки мають доступно пояснити дітям, що не можна підходити до хворих ближче, ніж на півтора-два метри.
Також хворі діти мають залишатися вдома, не відвідувати дошкільні установи й школи.
Дітям і їхнім батькам слід утримуватися від відвідування місць скупчення людей.
Звісно, батькам необхідно вакцинуватися від COVID-19 самим та вакцинувати дітей від 12 років.
Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації можна знайти за посиланням https://vaccination.covid19.gov.ua/list або дізнатися за телефоном гарячої лінії: 0 800 60 20 19.
- Для отримання щеплення із собою треба мати свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) або паспорт та ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років) для того, щоб дані про вакцинацію внесли в електронну систему охорони здоров’я.
- Дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна. Для дітей від 14 років згода батьків не потрібна, достатньо їхнього власного бажання вакцинуватися.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали категорію людей, які найважче переносять Омікрон.