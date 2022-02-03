Маленькі українці стали частіше хворіти на COVID-19. Інфекціоніст пояснила - чому

Сьогодні в Україні та світі різко збільшується кількість дітей, хворих на коронавірус. Лише з початку поточного року кількість госпіталізованих із COVID-19 або підозрою на нього дітей, зросла майже в чотири рази. І така неприємна тенденція, судячи з усього, буде продовжуватися.

Про це каже дитяча імунолог, інфекціоністка з Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика Алла Волоха в ефірі проєкту " Запитай у лікаря ".

Чому діти частіше інфікуються COVID-19

Одна з причин того, що маленькі українці стали частіше хворіти на коронавірус, полягає у тому, що більшість дітей залишилися не імунними - вони рідко хворіли на попередні штами коронавірусної інфекції.

По-друге, каже лікарка, значний відсоток дітей досі не вакциновані.

І, звісно ж, Омікрон більш заразний, ніж інші варіанти COVID-19, відповідно, діти будуть інфікуватися частіше.

Разом з тим, говорить Волоха, попри на збільшення кількості хворих дітей, кількість малюків і підлітків з тяжким перебігом COVID-19 є досить незначною.

"Ми не бачимо величезного сплеску дітей із важкими формами коронавірусу. Проте додаткові ускладнення характерні для дітей, які перебувають у групі ризику, а також із супутніми хронічними захворюваннями, такими як: цукровий діабет, уроджені вади розвитку, ожиріння тощо", - пояснює лікарка.

Вона додає, що сьогодні "найчастіше госпіталізуються діти перших років життя, а також певна частина підлітків".

Чим небезпечний коронавірус для дітей

У дітей, як і в дорослих, може спостерігатися цитокіновий шторм, але проявлятися він може по-різному.

Насправді каже доктор медичних наук, це "мультисистемний запальний синдром, асоційований з COVID-19".

"Найчастіше він настає через кілька тижнів після перенесеного коронавірусу. І ось тоді у дитини розвивається цитокіновий шторм з ураженням кількох органів та систем, зокрема серця, з лихоманкою, висипаннями на шкірі, болями в животі тощо", - розповіла експерт.

На щастя, такі випадки досить рідкісні. Але вони все ж можуть траплятися.

Як уберегти дітей від коронавірусу

У Міністерстві охорони здоров’я України радять молодим батькам перш за все навчити дітей регулярно мити руки з милом щонайменше 20 секунд.

Також варто навчити дітей кашляти й чхати в серветку або згин ліктя.

Крім того, батьки мають доступно пояснити дітям, що не можна підходити до хворих ближче, ніж на півтора-два метри.

Також хворі діти мають залишатися вдома, не відвідувати дошкільні установи й школи.

Дітям і їхнім батькам слід утримуватися від відвідування місць скупчення людей.

Звісно, батькам необхідно вакцинуватися від COVID-19 самим та вакцинувати дітей від 12 років.

Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації можна знайти за посиланням https://vaccination.covid19.gov.ua/list або дізнатися за телефоном гарячої лінії: 0 800 60 20 19.