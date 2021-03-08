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Маленькие спасатели поздравили украинок с 8 марта: это видео взорвало сеть

Автор: Людмила Жукова

Маленькие спасатели из ГСЧС приготовили украинкам потрясающий сюрприз. Дети перевоплотились во взрослых спасателей, чтобы поздравить всех женщин с Международным женским днем.

Милое видео опубликовали на странице в Facebook ГСЧС Украины.

"Растет достойная смена! Сюрприз от маленьких будущих спасателей ГСЧС Ровенской области волшебной половине по случаю Международного женского дня! Дорогие женщины! Мы очень уважаем и ценим Ваш труд! Будьте счастливы и здоровы!" - написали под видео.

Отметим, что в ролике принимали участие маленькие спасатели из Ровенской области.

Маленькие спасатели поздравили украинок с 8 марта

Украинцы не оставили этот ролик-сюрприз без внимания. Он не оставил равнодушным абсолютно никого.

  • Супер! Неймовірно!
  • Яка милота! Майбутні рятівники!
  • Яка достойна зміна! Нове поколіня справжніх мужніх, щирих та сильних духом з переконливими цінностями. Дуже мило!
  • Растут настоящие мужчины! Спасибо, что есть родители, которые дают детям правильное воспитание и прививают человеческие качества!
  • Класс.
  • Ото приколи малі. Класно.
  • Це дуже мило! Одне з найкращих і найщиріших привітань, яке довелося бачити сьогодні! Інакше бути і не може, адже діти не збрешуть:) І що немало важливо - жодних радянських наративів у цьому відео. Дякую юним майбутнім героям України!

Читайте также, самые милые поздравления в стихах для женщин в Международный женский день.

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Новости Украины 8 марта
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