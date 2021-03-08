Маленькие спасатели поздравили украинок с 8 марта: это видео взорвало сеть

"Растет достойная смена! Сюрприз от маленьких будущих спасателей ГСЧС Ровенской области волшебной половине по случаю Международного женского дня! Дорогие женщины! Мы очень уважаем и ценим Ваш труд! Будьте счастливы и здоровы!" - написали под видео.

Отметим, что в ролике принимали участие маленькие спасатели из Ровенской области.

Маленькие спасатели поздравили украинок с 8 марта

Украинцы не оставили этот ролик-сюрприз без внимания. Он не оставил равнодушным абсолютно никого.