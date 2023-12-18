ua en ru
Пн, 18 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Маленькі пінгвінята з'явилися біля станції "Академік Вернадський": дивіться, як виглядає "бебі-бум" на фото

Понеділок 18 грудня 2023 07:32
UA EN RU
Маленькі пінгвінята з'явилися біля станції "Академік Вернадський": дивіться, як виглядає "бебі-бум" на фото Як виглядають маленькі пінгвіни (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Поліна Іваненко

Біля станції "Академік Вернадський" з'явилися перші пташенята субантарктичних пінгвінів цього року. Їх вже встигли показати на фото, які точно вам сподобаються.

Як виглядає "бебі-бум" пінгвінів та скільки пташенят вже нарахували, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку станції "Академік Вернадський".

Скільки пінгвінів вже вилупилося з яєць

Маленькі пташенята дуже кумедні. Вони покриті сіреньким пушком та незграбно ховаються під батьків. При цьому пінгвіни пищать.

"Нині із перших відкладених на початку листопада 11 яєць народилося 8 малюків. Є родини, в яких вилупилося вже по два пінгвінята, а є такі, де одне дитинча ще очікує на появу брата чи сестри", - йдеться у дописі.

Маленькі пінгвінята з'явилися біля станції &quot;Академік Вернадський&quot;: дивіться, як виглядає &quot;бебі-бум&quot; на фотоПінгвіни на станції "Академік Вернадський" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Перших пінгвінят помітив біолог 28-ї УАЕ Сергій Глотов. Він пожартував, що "Ноосфера", немов лелека, "принесла" полярникам поповнення (йдеться про криголам "Ноосфера", який прибув до станції у понеділок, 11 грудня).

"Найближчі кілька місяців на нашому острові очікується справжній бебі-бум. Адже нині тут гніздує рекордна кількість субантарктичних пінгвінів - понад 5,3 тис. Біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко нарахував у їхніх гніздах 4,8 тис. яєць", - додали на станції "Академік Вернадський".

Маленькі пінгвінята - більше фото

Маленькі пінгвінята з'явилися біля станції &quot;Академік Вернадський&quot;: дивіться, як виглядає &quot;бебі-бум&quot; на фотоМаленькі пінгвінята з'явилися біля станції &quot;Академік Вернадський&quot;: дивіться, як виглядає &quot;бебі-бум&quot; на фотоМаленькі пінгвінята з'явилися біля станції &quot;Академік Вернадський&quot;: дивіться, як виглядає &quot;бебі-бум&quot; на фотоМаленькі пінгвінята з'явилися біля станції &quot;Академік Вернадський&quot;: дивіться, як виглядає &quot;бебі-бум&quot; на фотоМаленькі пінгвінята з'явилися біля станції &quot;Академік Вернадський&quot;: дивіться, як виглядає &quot;бебі-бум&quot; на фотоПінгвіни на станції "Академік Вернадський" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Цікаві факти про пінгвінів

За словами біологів, кількість пташенят, які можуть вилупитися найближчими днями, залежить від кількості снігу, активності хижаків та інших факторів. Але на станції вже думають, що на Новий рік там буде дуже багато маленьких пінгвінів.

"Нагадуємо, що ці птахи висиджують яйця та пташенят по черзі. Доки один з партнерів залишається на гнізді, інший вирушає в океан полювати на криля, а за кілька днів вони змінюються", - додали біологи.

Пташенята перебувають під повною опікою своїх батьків протягом першого місяця свого життя. Потім починається линька, пінгвінята починають вивчати світ. А коли ж пушок повністю замінить перо, дитинчата починають потроху плавати в океані.

Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, чим годувати пташок взимку, щоб не нашкодити їм.

Окрім цього, раніше стало відомо, кого українські полярники не можуть брати з собою в Антарктиду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Станция Вернадского