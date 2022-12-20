Маленькі герої: в Україні нагородили дітей за відвагу під час війни (фото)

Кого з маленьких героїв відзначили

Церемонія нагородження відбулася 19 грудня за участю міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Він привітав дітей зі святом і нагородив за самовідданість державі.

За героїзм і відвагу нагородили маленьких українців (фото: ukrinform.ua)

10-річний Тимур родом із Маріуполя. З родиною вони евакуювалися до Кропивницького, де Тимур вирішив зайнятися волонтерством. Він грає у шахи з перехожими у центрі міста, а зароблені кошти передає на потреби військовослужбовців.

12-річна Злата Цуркан готує листи з привітаннями та солодкі сюрпризи для поліцейських і військових. Свої вироби дівчинка дарує захисникам при зустрічі.

Нагороди отримали 19 дітей із різних міст України (фото: ukrinform.ua)

12-річна Олена Пінчук з Житомирської області вишиває, плете шапки тощо, власні вироби продає, а кошти перераховує у благодійні фонди.

12-річний Костянтин Орехов врятував сестру з будинку, куди влучила хвостова частина ракети "Ураган". Хлопчик не розгубився та допоміг вибратися дідусю та бабусі.

8-річний Тимофій Федоренко з початку березня активно плете сітки та "кікімори", виготовляє окопні свічки для військових.

Ведучим вечора став Тимур Мірошниченко (фото: ukrinform.ua)

Крім того, на заході були присутні двоє синів Монастирського - Павло і Михайло.

"І я б дуже хотів, щоб вони були схожі на вас, - справжніх героїв. Тому що сьогодні цей непростий час показує, що герої серед нас. Кожен з вас є героєм у вашій родині, у вашому оточенні. Тому дякую вам", - сказав міністр.