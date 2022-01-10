6-летняя украинка покорила исполнением сложнейшего циркового трюка и установила рекорд

В Днепре первоклассница Вероника Непомнящая установила рекорд. Малышке всего шесть лет, а она исполнила сложнейший цирковой трюк, удерживая вес тела зубами.
Об этом сообщает ТСН.
Во время исполнения циркового номера артист удерживает баланс тела с помощью зубов. Веронике удалось сделать это. Она тренировалась к выступлению целый месяц в Запорожье, в чем ей помогали мама и бабушка. Женщины были в свое время цирковыми артистами и 6-летняя девочка пошла по их стопам.
Тренирует Веронику родная мама. Женщина говорит, что девочка мечтает о сцене, поэтому сразу после школьных уроков идет на тренировку.
Маленькая рекордсменка выбрала себе сценическое имя "Обнимашка". Теперь мечтает о мировом рекорде, когда молочные зубы сменятся коренными.
"Я становлюсь на зубы и держу свое тело. Нужно очень хорошо гнуться. Я сама, а потом мама меня гнет", - рассказывает девочка.
Вероника установила рекорд, как самая маленькая исполнительница тяжелейшего трюка.
Как мы ранее писали, украинский рекордсмен скорости стартовал в самом знаменитом ралли-рейде планеты.