6-летняя украинка покорила исполнением сложнейшего циркового трюка и установила рекорд

В чем состоит трюк

Во время исполнения циркового номера артист удерживает баланс тела с помощью зубов. Веронике удалось сделать это. Она тренировалась к выступлению целый месяц в Запорожье, в чем ей помогали мама и бабушка. Женщины были в свое время цирковыми артистами и 6-летняя девочка пошла по их стопам.

Мама тренирует дочку

Тренирует Веронику родная мама. Женщина говорит, что девочка мечтает о сцене, поэтому сразу после школьных уроков идет на тренировку.

Маленькая рекордсменка выбрала себе сценическое имя "Обнимашка". Теперь мечтает о мировом рекорде, когда молочные зубы сменятся коренными.

"Я становлюсь на зубы и держу свое тело. Нужно очень хорошо гнуться. Я сама, а потом мама меня гнет", - рассказывает девочка.

Вероника установила рекорд, как самая маленькая исполнительница тяжелейшего трюка.