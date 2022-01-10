RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

6-річна українка підкорила виконанням складного циркового трюку і встановила рекорд

Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі першокласниця Вероніка Непомняща встановила рекорд. Малятку всього шість років, а вона виконала складний цирковий трюк, утримуючи вагу тіла зубами.

Про це повідомляє ТСН.

У чому полягає трюк

Під час виконання циркового номера артист утримує баланс тіла за допомогою зубів. Вероніці вдалося зробити це. Вона тренувалася до виступу цілий місяць в Запоріжжі, в чому їй допомагали мама і бабуся. Жінки були свого часу цирковими артистами і 6-річна дівчинка пішла по їхніх стопах.

Мама тренує доньку

Тренує Вероніку рідна мама. Жінка каже, що дівчинка мріє про сцену, тому відразу після шкільних уроків йде на тренування.

Маленька рекордсменка вибрала собі сценічне ім'я "Обіймашка". Тепер мріє про світовий рекорд, коли молочні зуби зміняться корінними.

"Я стаю на зуби і тримаю своє тіло. Потрібно дуже добре гнутися. Я сама, а потім мама мене гне", - розповідає дівчинка.

Вероніка встановила рекорд, як найменша виконавиця важкого трюку.

Як ми раніше писали, український рекордсмен швидкості стартував у найзнаменитішому ралі-рейді планети.

Читайте РБК-Україна в Google News
рекорд