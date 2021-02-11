Маленькая украинка с инвалидностью нуждается в помощи: борьба за жизнь началась с рождения

По словам женщины, после рождения дочки они оббегали чуть ли не всех врачей в Запорожье. До трех лет девочка, у которой инвалидность подгруппы А, находилась в больницах и реанимации. Сейчас ребенку скоро будет шесть лет, но она не ходит и не говорит.

"Детка родилась в срок 38 недель, с весом 3100, клинически узкий таз, врачебный прием выжимания, ребенок родился синий, с этого дня и началась наша борьба", - отметила Татьяна.

У девочки диагностированы эпилептическая энцефалопатия, синдром Веста, частичная атрофия дисков обоих глаз, спастический тетрапарез, псевбульбарный синдром.

Маленькая Вика из Запорожья нуждается в помощи (фото предоставлено РБК-Украина мамой девочки)

Вика страдала от тяжелой формы эпилепсии, и для лечения подошли только препараты зарубежного производства, гормон Синактен Депо, Сабрил и Диазепам, не зарегистрированы в Украине.

"С реабилитацией то же самое, к сожалению. Викуся очень тяжелый ребенок, несмотря на то что уже было сделано, и она имеет положительную динамику, но реабилитация подходит только такая, как Бобат (терапия), Войта (терапия), (метод) Френделькрайза. Многое мы делаем дома сами, чтобы сэкономить средства... За эти годы мы остались совсем без сбережений, жилья, машины, снимаем жилье и верим, что дочь сможет хоть что-то делать сама. Я очень вас помочь нашей дочери", - рассказала женщина.

У девочки 2015 года рождения тяжелая инвалидность (фото предоставлено РБК-Украина мамой девочки)

Также она указала реквизиты для финансовой помощи для реабилитации малышки.

5375414112245211 - Монобанк - Маслий Татьяна (мама)

- Монобанк - Маслий Татьяна (мама) 4731219614542086 - ПриватБанк - Маслий Татьяна Степановна (мама)

На лечение и реабилитацию девочки необходимы дорогостоящие лекарства