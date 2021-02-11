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Маленька Вікуся потребує допомоги: боротьба за життя почалася з народження

Автор: Володимир Костирін

Українців просять допомогти маленькій дівчинці із Запоріжжя з важкою інвалідністю, якій потрібні кошти на лікування та реабілітацію. Батьки п'ятирічної Віки борються за здоров'я і життя дитини з самого її народження, і вже залишилися без заощаджень та житла.

Мама дівчинки Тетяна Маслій звернулася до небайдужих за допомогою і розповіла про ситуацію.

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За словами жінки, після народження доньки вони оббігали мало не всіх лікарів в Запоріжжі. До трьох років дівчинка, у якої інвалідність підгрупи А, перебувала в лікарнях та реанімації. Зараз дитині скоро буде шість років, але вона не ходить і не говорить.

"Дитинка народилася в строк 38 тижнів, з вагою 3100, клінічно вузький таз, лікарський прийом вичавлювання, дитина народилася синя, з цього дня і почалася наша боротьба", - зазначила Тетяна.

У дівчинки діагностовано епілептична енцефалопатія, синдром Веста, часткова атрофія дисків обох очей, спастичний тетрапарез, псевбульбарний синдром.

Маленька Віка із Запоріжжя потребує допомоги (фото надане РБК-Україна мамою дівчинки)

Віка страждала від важкої форми епілепсії, і для лікування підійшли тільки препарати зарубіжного виробництва, гормон Синактен Депо, Сабріл і Діазепам, які не зареєстровані в Україні.

"З реабілітацією те ж саме, на жаль. Вікуся дуже важка дитина, незважаючи на те, що вже було зроблено, і вона має позитивну динаміку, але реабілітація підходить тільки така, як Бобат (терапія), Войта (терапія), (метод) Френделькрайза. Багато ми робимо вдома самі, щоб заощадити кошти... За ці роки ми залишилися зовсім без заощаджень, житла, машини, знімаємо житло і віримо, що дочка зможе хоч щось робити сама. Я дуже вас допомогти нашої дочки", - розповіла жінка.

У дівчинки 2015 року народження важка інвалідність (фото надане РБК-Україна мамою дівчинки)

Також вона вказала реквізити для фінансової допомоги для реабілітації дитини.

  • 5375414112245211 - Монобанк - Маслій Тетяна (мама)
  • 4731219614542086 - ПриватБанк - Маслій Тетяна Степанівна (мама)

На лікування і реабілітацію дівчинки необхідні дорогі ліки

Раніше повідомлялося, що вдова загиблого воїна АТО потребує термінової операції, на яку у мами двох діток не вистачає коштів.

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