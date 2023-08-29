Маленька Маріанна з Маріуполя перестала ходити через постійні обстріли. Але лікарі зробили неможливе!

У Львів лікарі врятували 2-річну Маріанну з Маріуполя. Дівчинка втратила здатність ходити, коли ховалась у підвалі через обстріли.

Про це повідомили на сторінці Львівської обласної дитячої лікарні "Охматдит" у Facebook .

В якому стані була дитина

Коли почалася війна, 2-річна Маріанна з мамою почали ховатися від сильних обстрілів у підвалі будинку. Так вони прожили два місяці!

Виходили на вулицю лише на годину, аби приготувати їсти на відкритому вогні. Але інколи і це не вдавалося через дуже активні бойові дії.

"Були дуже сильні вибухи. Через потужну ударну хвилю коляска з донькою одного разу відкинуло до стіни. Маріанна сильно вдарилася головою", - згадує мама дівчинки Марія.

Після того дитина мовчала і була "якоюсь відстороненою цілу добу". Вже наступного вечора вона заплакала.

"А за якийсь час у неї почав дуже погано працювати шлунок. Ми не мали достатньо їжі, щось зварити теж можливості не було", - розповіла жінка.

Маріанна з мамою (фото: facebook.com/people/Львівська-обласна-дитяча-лікарня-Охматдит)

Губи, пальчики маленької Маріанни синіли, очі весь час закривалися. Дівчинка ні на що не реагувала.

Коли Марія зрозуміла, що для порятунку дитини треба виїхати з міста, стала шукати можливі й неможливі шляхи.

Спершу вдалося переїхати до Бердянська, а далі - до Львівської області. У населений пункт за 40 км від Львова.

Після страшних подій, які пережила дитина, вона постійно падала, як тільки треба було кудись іти, плакала. Тому маму дуже хвилювали ці симптоми.

Що зробили лікарі

Дівчинку обстежили, щоб виявити причини порушення рівноваги, і встановили зв’язок невпевненості при ходьбі зі стресом, отриманим під час обстрілів російською артилерією Маріуполя.

"Жодних інших причин не було", - розповіла завідувачка клініки реабілітації дітей Оксана Гдиря.

З дівчинкою працювали фізичні терапевти, ерготерапевт, психологи, терапевт мови та мовлення.

Лише один курс реабілітації зміг покращити якість ходи та тримання рівноваги. В результаті Маріанна вже ходить упевнено, без падінь.

Дівчинку вже виписали додому. Фахівці реабілітаційної команди будуть на зв’язку з мамою дівчинки і консультуватимуть щоразу, як буде потрібно.

Також лікарі сподіваються, що весела дівчинка ніколи не згадає ті страшні місяці під шквалом вогню.

2-річна Маріанна (фото: facebook.com/people/Львівська-обласна-дитяча-лікарня-Охматдит)