Мальчики просто смотрели: в Каменском толпа девочек зверски избила подругу

В Каменском очередной случай буллинга - толпа девочек избила школьницу. На защиту девочки встала только ее подруга, а мальчики просто стояли в стороне и наблюдали за избиением. Подробности происшествия рассказали в издании "Факты".

Инцидент произошел в одном из дворов возле школы №35 города Каменской Днепропетровской области. Как рассказал отец пострадавшей школьницы, на ее дочь набросилась толпа девочек из 12 человек.

"Дочку били около 12 девочек. Избивали руками и ногами, повалили на землю. А еще двое мальчиков за всем этим наблюдали, но не вмешивались. О том, как именно все это происходило, мне рассказала не только дочка, но и очевидцы. Женщина видела, как к моей дочери сначала подошла одна из этих агрессивных девочек. Они начали о чем-то разговаривать, после чего та девочка схватила мою дочь и начала бить ее коленом в лицо. А потом на дочку налетели все остальные девочки. Зверски ее избили, а потом разбежались", - рассказал мужчина.

Он добавил, что его дочка учится в школе №35, а ее обидчицы в школе №7. У нее возник конфликт с одноклассницей, который перерос в словесную перепалку. А потом одноклассница позвала подруг из другой школы, чтобы наказать девочку.

"Те пришли большой компанией специально, чтобы побить мою дочь. Одноклассница дочки при этом никого не била. Она просто стояла рядом и наблюдала за происходящим. А потом вместе со всеми убежала. Дочка лежала на земле, ее лицо было в крови. К ней подошел какой-то мальчик (очевидно, он просто проходил мимо), дал ей платок, чтобы вытереть кровь. Дочка позвонила своей подружке. Та была неподалеку и попыталась догнать этих извергов. Догнала. Так они напали и на нее. Ее, к счастью, избили не так сильно, но она тоже попала в больницу с ушибом руки", - рассказал подробности отец.

В Каменском школьница попала в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга - ее избили ровесницы (Коллаж РБК-Украина)

Он отметил, что у дочери – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и подбит глаз. Кроме того, она в сильном шоке.

"Дочка очень нервная, ее психологическое состояние оставляет желать лучшего. На днях я узнал, что у одной из избивавших ее школьниц была перчатка с шипами… Конечно же, мы обратились в полицию. Родители подружки нашей дочери сделали то же самое", - добавил мужчина.

Родители школьниц на связь с пострадавшими не выходили и извинения не принесли. В полиции говорят, что на самом деле была не толпа девочек, а только трое, остальные просто наблюдали. Однако очевидцы инцидента подтверждают, что била целая толпа.

В полиции Каменского подтвердили, что открыто уголовное дело о "Нанесении легких телесных повреждений", однако подозрения пока никому не предъявили.

"Пока могу только сказать, что заявления написали родители обеих пострадавших девочек. Устанавливаются все причастные к произошедшему, опрашивается вторая сторона", - рассказала старший инспектор сектора мониторинга Каменского отдела полиции Елена Тимченко.

В школах об инциденте знают и проводят собственную проверку. Кроме того, директор школы №7 Мария Лысенко рассказала, что девочки, которые избивали – дети из неблагополучных семей и ранее уже были скандалы с их участием.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Мелитополе первоклассники избили одноклассника прямо на уроке.

А также рассказывали о том, что в Мариуполе подростки сняли на видео избиение и издевательства над школьником.