Хлопчики просто дивилися: в Кам'янському натовп дівчаток по-звірячому побив подругу

У Кам'янському черговий випадок буллингу - натовп дівчаток побив школярку. На захист дівчинки встала тільки її подруга, а хлопчики просто стояли осторонь і спостерігали за побиттям. Подробиці події розповіли у виданні "Факти".

Інцидент стався в одному з дворів біля школи №35 міста Кам'янське Дніпропетровської області. Як розповів батько постраждалої школярки, на її дочку накинулася юрба дівчат з 12 чоловік.

"Дочку били близько 12 дівчаток. Били руками і ногами, повалили на землю. А ще двоє хлопчиків за всім цим спостерігали, але не втручалися. Про те, як саме все це відбувалося, мені розповіла не лише донька, але й очевидці. Жінка бачила, як до моєї дочки спочатку підійшла одна з цих агресивних дівчаток. Вони почали про щось розмовляти, після чого та дівчинка схопила мою дочку і почала бити її коліном в обличчя. А потім на доньку налетіли всі інші дівчатка. Жорстоко її побили, а потім розбіглися", - розповів чоловік.

Він додав, що його донька навчається в школі №35, а її кривдниці в школі №7. У неї виник конфлікт з однокласницею, який переріс в словесну перепалку. А потім однокласниця покликала подруг з іншої школи, щоб покарати дівчинку.

"Ті прийшли великою компанією спеціально, щоб побити мою дочку. Однокласниця дочки при цьому нікого не била. Вона просто стояла поруч і спостерігала за подіями. А потім разом з усіма втекла. Донька лежала на землі, її обличчя було в крові. До неї підійшов якийсь хлопчик (очевидно, він просто проходив повз), дав їй хустку, щоб витерти кров. Донька зателефонувала своїй подружці. Та була неподалік і спробувала наздогнати цих нелюдів. Наздогнала. Так вони напали на неї. Її, на щастя, побили не так сильно, але вона теж потрапила до лікарні із забоєм руки", - розповів подробиці батько.

У Кам'янському школярка потрапила в лікарню з черепно-мозковою травмою та струсом мозку - її побили ровесниці (Колаж РБК-Україна)

Він зазначив, що у доньки – закрита черепно-мозкова травма, струс мозку і підбите око. Крім того, вона в сильному шоці.

"Дочка дуже нервова, її психологічний стан залишає бажати кращого. Днями я дізнався, що у однієї з тих, що били її школярок була рукавичка з шипами... Звичайно ж, ми звернулися в поліцію. Батьки подружки нашої дочки зробили те ж саме", - додав чоловік.

Батьки школярок на зв'язок з потерпілими не виходили і не принесли вибачення. У поліції кажуть, що насправді був не натовп дівчаток, а тільки троє, інші просто спостерігали. Однак очевидці інциденту підтверджують, що била ціла юрба.

В поліції Кам'янського підтвердили, що відкрито кримінальну справу про "Нанесення легких тілесних ушкоджень", проте підозри поки нікому не пред'явили.

"Поки можу лише сказати, що заяви написали батьки обох постраждалих дівчаток. Встановлюються усі причетні до події, допитується друга сторона", - розповіла старший інспектор сектору моніторингу Кам'янського відділу поліції Олена Тимченко.

У школах про інцидент знають і проводять власну перевірку. Крім того, директор школи №7 Марія Лисенко розповіла, що дівчатка, які били – діти з неблагополучних сімей і раніше вже були скандали з їх участю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Мелітополі першокласники побили однокласника прямо на уроці.

А також розповідали про те, що у Маріуполі підлітки зняли на відео побиття і знущання над школярем.