Мальчик с тяжелой болезнью принял участие в настоящей операции на сердце в Киеве (видео, фото)

Ростик с 4-х лет сильно заинтересовался медициной, и как пошел в школу и начали читать, уговорил родителей покупать ему медицинские энциклопедии. Сейчас у подростка собралась целая профильная библиотека.

Когда у ребенка диагностировали нейрофиброматоз 1 типа (при этом заболевании нервные окончания в течении жизни неконтролируемо превращаются в опухоли), врачи запретили ему заниматься спортом, ведь незначительный толчок или падение могут спровоцировать появление новой опухоли и боли. У мальчика они доброкачественные, но, увы, пока неизлечимые.

Так или иначе, болезнь не стала преградой для школьника на пути к главной мечте - стать хирургом. 4 года назад он стал подопечным"Здійсни мрію", когда находился на Уроке мечтаний в столичном Институте рака.

Ростислав Бекарюк в 2017 году рассказал благотворителям о своей мечте - стать хирургом (фото:пресс-служба канала "1+1")

Мальчик рассказал о своем желании куратору проекта, ведущей ТСН Лидии Таран и журналистке Нелли Ковальской, а также изобразил себя на рисунке в образе хирурга.

Мечта ребенка, изображенная на бумаге, просто обязана сбыться (фото:пресс-служба "1+1")

Сейчас Ростика пригласили к операционному столу, на котором оперировали младенца с пороком сердца. А на другом операционном блоке он наблюдал, как оперируют на открытом сердце - чтобы устранить врожденный порок, врачам пришлось остановить, а затем снова запустить сердце пациента.

После этого хирург подарил Ростику инструменты, которыми оперировал.

"Человек может прожить без руки, без пальца. А без сердца никак не проживет», – говорит подросток.

13-летний Ростик в операционной (фото: скриншот)

Также школьник встретился с академиком НАМН Украины, директором института, учеником Николая Амосова Василием Лазоришинцем, который вручил будущей звезде медицины именной хирургический костюм.

Ростик познакомился с Василием Лазоришинцем, директором Института Амосова, и получил костюм хирурга (фото: пресс-служба канала "1+1")

В ходе проведения операций Ростик окончательно решил, что после школы будет поступать в медицинский институт, чтобы посвятить этому делу всю свою жизнь.

"Во время второй операции перехватывало дыхание. Самое крутое - когда запускали сердце. Немного страшно, что сердце не работало, а врачи несколько раз потрогали и оно запульсировало! 9,5 лет нужно учиться для того, чтобы стать хирургом. Я буду", - заявил мальчик.

Видео: 13-летний Ростик Бекарюк в операционной наблюдал за операцией на сердце в Институте Амосова