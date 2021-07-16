Мальчик из Одессы с редким заболеванием получил самый дорогой укол в мире (фото)
Дмитрий Свичинский из Одессы, у которого диагностировали спинальную мышечную атрофию, получил в американской больнице самый дорогой укол в мире. дороже всего
Об этом сообщили в "Дети мы успеем" - кампании в поддержку детей со спинальной мышечной атрофией в Украине.
Так, теперь малышу осталось пройти двухмесячный курс реабилитации.
Сейчас Дмитрий вместе с родителями находится в детской больнице в Сан-Антонио (США). Укол препаратом Zolgensma мальчик получил 16 июля. По словам папы малыша Виталия Свичинского, перед уколом он проходил все необходимые обследования.
На укол для Дмитрия украинцы собрали 2,05 миллиона долларов. Как рассказали родители ребенка, сумму, которой не хватало для приобретения Zolgensma, на счет перевел анонимный благотворитель.
Также на странице кампании отмечают, что курс лечения в американской больнице стоит на 250 тысяч долларов дешевле, чем вариант, когда бы препарат вводили в Украине.
Фото: Дмитрий из Украины получил самый дорогой укол в мире (facebook.com/Дети мы успеем)
В комментариях пользователи желают здоровья малышу и скорейшего выздоровления.
- Лучшая новость! Пусть все становится на свои места и Дима с родителями возвращаются к полноценной жизни;
- Поздравляю! Пусть Дима выздоравливает и станет талисманом для детишек больных СМА! Чтобы они тоже выздоровели! А родителям малыша почет;
- Супер, мурашки по коже от этой счастливой новости! Искренне радуемся за Диму и семью! Теперь вперед радоваться жизни и наслаждаться солнечными моментами яркого детства! Маленькому Герою успехов, а всем волшебникам, которые присоединились и помогали искренняя благодарность за открытые сердца и неравнодушие;
- Слава Богу! Малыш расти здоров, а вы родители молодцы, которые боролись до последнего вздоха за своего сыночка;
- Пусть все дети на планете будут здоровы. Мои искренние поздравления, как самого быстрого выздоровления и возвращения в дом.
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