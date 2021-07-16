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Хлопчик з Одеси з рідкісним захворюванням отримав найдорожчий укол у світі (фото)

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П'ятниця 16 липня 2021 14:48
Хлопчик з Одеси з рідкісним захворюванням отримав найдорожчий укол у світі (фото) Колаж РБК-Україна: малюк з України отримав найдорожчий у світі укол
Автор: Тетяна Самарук

Дмитро Свічинський з Одеси, у якого діагностували спінальну м'язову атрофію, отримав в американській лікарні найдорожчий укол у світі. найдорожчий

Про це повідомили у "Діти ми встигнемо" — кампанії на підтримку дітей зі спінальною м'язовою атрофією в Україні.

Так, тепер малюку залишилось пройти двомісячний курс реабілітації.

Зараз Дмитро разом із батьками перебуває у дитячій лікарні у Сан-Антоніо (США). Укол препаратом Zolgensma хлопчик отримав 16 липня. За словами тата малюка Віталія Свічинського, що перед уколом він проходив усі необхідні обстеження.

На укол для Дмитра українці зібрали 2,05 мільйона доларів. Як розповіли батьки дитини, що суму, якої не вистачало для придбання Zolgensma, на рахунок перевів анонімний благодійник.

Також на сторінці кампанії зазначають, що курс лікування в американській лікарні коштує на 250 тисяч доларів дешевше, ніж варіант, коли б препарат вводили в Україні.

Хлопчик з Одеси з рідкісним захворюванням отримав найдорожчий укол у світі (фото)Хлопчик з Одеси з рідкісним захворюванням отримав найдорожчий укол у світі (фото)Хлопчик з Одеси з рідкісним захворюванням отримав найдорожчий укол у світі (фото)Фото: Дмитро з України отримав найдорожчий укол у світі (facebook.com/Діти ми встигнемо)

У коментарях користувачі зичать здоров'я малюку та найшвидшого одужання.

  • Найкраща новина! Хай все стає на свої місця і Дмитрик з батьками повертаються до повноцінного життя;
  • Вітаю! Нехай Дмитрик одужує і стане талісманом для діточок хворих на СМА! Щоб вони теж одужали! А батькам малюка пошана;
  • Супер, мурашки по шкірі від цієї щасливої новини! Щиро радіємо за Дмитрика і родину! Тепер уперед радіти життю і насолоджуватись сонячними моментами яскравого дитинства! Маленькому Герою успіхів, а всім чарівникам, які долучились та допомагали щира подяка за відкриті серця і небайдужість;
  • Слава Богу! Малюк рости здоровий, а ви батьки молодці, що боролись до останнього подиху за свого синочка;
  • Нехай всі діти на планеті будуть здорові. Мої щирі вітання, як найшвидшого одужання і повернення до дому.

Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті дівчинка врятувала чотирьох дітей від повені.

Також в Ужгороді школяр впав з перил набережної.

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