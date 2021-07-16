Хлопчик з Одеси з рідкісним захворюванням отримав найдорожчий укол у світі (фото)

Дмитро Свічинський з Одеси, у якого діагностували спінальну м'язову атрофію, отримав в американській лікарні найдорожчий укол у світі. найдорожчий

Про це повідомили у "Діти ми встигнемо" — кампанії на підтримку дітей зі спінальною м'язовою атрофією в Україні.

Так, тепер малюку залишилось пройти двомісячний курс реабілітації.

Зараз Дмитро разом із батьками перебуває у дитячій лікарні у Сан-Антоніо (США). Укол препаратом Zolgensma хлопчик отримав 16 липня. За словами тата малюка Віталія Свічинського, що перед уколом він проходив усі необхідні обстеження.

На укол для Дмитра українці зібрали 2,05 мільйона доларів. Як розповіли батьки дитини, що суму, якої не вистачало для придбання Zolgensma, на рахунок перевів анонімний благодійник.

Також на сторінці кампанії зазначають, що курс лікування в американській лікарні коштує на 250 тисяч доларів дешевше, ніж варіант, коли б препарат вводили в Україні.

Фото: Дмитро з України отримав найдорожчий укол у світі (facebook.com/Діти ми встигнемо)

У коментарях користувачі зичать здоров'я малюку та найшвидшого одужання.