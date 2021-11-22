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Мальчик-калькулятор из Козятина поражает уникальными способностями: это невероятно!

Автор: Светлана Мащенко

Ученик 9 класса Антон Васалатий обладает недюжинными математическими талантами. Юноша умеет в уме считать сложнейшие числа, при этом собирая руками головоломки.

Свои уникальные способности показывать на всю страну Антон пришел на проект "Україна має талант".

Парень соревновался с компьютером, который выдавал ему сложные примеры с делением, умножением, вычитанием, сложением. При этом числами он может орудовать всякими, как целыми - это десятки, сотни тысяч, миллионы, так и дробными.

"Я буду считать математические уравнения и параллельно собирать три кубика Рубика", - заявил Антон и подтвердил свои слова действием.

Судьи и зрительный зал смотрели на эту математическую магию приоткрыв рты. Конечно же он получил четыре "Да" и продолжит участие в шоу.

Отметим, что шоу "Україна має талант" выходит на канале СТБ каждый субботний вечер.

Украинцы уже посмотрели пятый выпуск проекта, в котором одаренных соотечественников отбирают судьи Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот. В этот раз компанию им составил Жан Беленюк.

Ранее мы писали, что экс-бодибилдерша Юля из Киева сразила украинцев горячим тверком. На это видео стоит посмотреть.

Также на шоу "Україна має талант" пришла девочка с редким диагнозом, установив прямо на сцене мировой рекорд.

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Україна має талант