Хлопчик-калькулятор з Козятина вражає унікальними здібностями: це неймовірно!

Свої унікальні здібності показувати на всю країну Антон прийшов на проект "Україна має талант".

Хлопець змагався з комп'ютером, який видавав йому складні приклади з діленням, множенням, відніманням, складанням. При цьому числами він може орудувати всякими, як цілими - це десятки, сотні тисяч, мільйони, так і дробовими.

"Я буду рахувати математичні рівняння і паралельно збирати три кубики Рубіка", - заявив Антон і підтвердив свої слова дією.

Судді і глядацький зал дивилися на цю математичну магію роззявивши роти. Звичайно ж він отримав чотири "Так" і продовжить участь в шоу.

Відзначимо, що шоу "Україна має талант" виходить на каналі СТБ кожен суботній вечір.

Українці вже подивилися п'ятий випуск проекту, в якому обдарованих співвітчизників відбирають судді Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот. Цього разу компанію їм склав Жан Беленюк.