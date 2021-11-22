Хлопчик-калькулятор з Козятина вражає унікальними здібностями: це неймовірно!
Учень 9 класу Антон Васалатій має незвичайні математичні таланти. Юнак вміє усно рахувати найскладніші числа, при цьому збираючи руками головоломки.
Свої унікальні здібності показувати на всю країну Антон прийшов на проект "Україна має талант".
Хлопець змагався з комп'ютером, який видавав йому складні приклади з діленням, множенням, відніманням, складанням. При цьому числами він може орудувати всякими, як цілими - це десятки, сотні тисяч, мільйони, так і дробовими.
"Я буду рахувати математичні рівняння і паралельно збирати три кубики Рубіка", - заявив Антон і підтвердив свої слова дією.
Судді і глядацький зал дивилися на цю математичну магію роззявивши роти. Звичайно ж він отримав чотири "Так" і продовжить участь в шоу.
Відзначимо, що шоу "Україна має талант" виходить на каналі СТБ кожен суботній вечір.
Українці вже подивилися п'ятий випуск проекту, в якому обдарованих співвітчизників відбирають судді Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот. Цього разу компанію їм склав Жан Беленюк.
Раніше ми писали, що екс-бодібілдерка Юля з Києва вразила українців гарячим тверком. На це відео варто подивитися.
Також на шоу "Україна має талант" прийшла дівчинка з рідкісним діагнозом, встановивши прямо на сцені світовий рекорд.