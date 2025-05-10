Максимум користі та мінімум часу: рецепт ідеальної вечері за 10 хвилин

Рецепт боула

Експерт радить на вечерю приготувати смачний боул, який готується всього 10 хвилин та виходить корисним та збалансованим.

Спочатку потрібно відварити кіноа. Далі обсмажуємо креветки з часником, окремо - кабачки з краплею соєвого соусу.

Після цього нарізаємо помідори, додаємо руколу і кукурудзу. Змішуємо заправку: оливкова олія, зерниста гірчиця, часник та бальзамічний крем.

Викладаємо все на тарілку, поливаємо соусом, зверху посипаємо міксом насіння.

Чим корисний боул

Боул - це страва, що зазвичай складається з різних інгредієнтів, поданих у глибокій мисці. Користь боулу полягає в його збалансованості, різноманітності та користі для здоров’я.

Завдяки наявності клітковини з овочів, зелені та цільнозернових продуктів боул сприяє здоровому травленню.

До того ж можна легко змінювати інгредієнти залежно від потреб - для схуднення, набору м’язової маси або дієтичного харчування.

Боул стимулює вживання більшої кількості овочів, корисних жирів та повноцінних білків, що часто бракує в раціоні.

Рецепт боула, який готується 10 хвилин (фото: кадр з відео)