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Максимум користі та мінімум часу: рецепт ідеальної вечері за 10 хвилин

Субота 10 травня 2025 15:28
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Максимум користі та мінімум часу: рецепт ідеальної вечері за 10 хвилин Рецепт смачної вечері, яка готується 10 хвилин (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто після важкого виснажливого робочого дня не вистачає часу на приготування їжі. В такому випаду справжнім порятунком стане рецепт вечері, яка виходить смачною та без зайвих клопотів. Готуємо всього за 10 хвилин!

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Людмили Матішинець.

Рецепт боула

Експерт радить на вечерю приготувати смачний боул, який готується всього 10 хвилин та виходить корисним та збалансованим.

Спочатку потрібно відварити кіноа. Далі обсмажуємо креветки з часником, окремо - кабачки з краплею соєвого соусу.

Після цього нарізаємо помідори, додаємо руколу і кукурудзу. Змішуємо заправку: оливкова олія, зерниста гірчиця, часник та бальзамічний крем.

Викладаємо все на тарілку, поливаємо соусом, зверху посипаємо міксом насіння.

Чим корисний боул

Боул - це страва, що зазвичай складається з різних інгредієнтів, поданих у глибокій мисці. Користь боулу полягає в його збалансованості, різноманітності та користі для здоров’я.

Завдяки наявності клітковини з овочів, зелені та цільнозернових продуктів боул сприяє здоровому травленню.

До того ж можна легко змінювати інгредієнти залежно від потреб - для схуднення, набору м’язової маси або дієтичного харчування.

Боул стимулює вживання більшої кількості овочів, корисних жирів та повноцінних білків, що часто бракує в раціоні.

Максимум користі та мінімум часу: рецепт ідеальної вечері за 10 хвилинРецепт боула, який готується 10 хвилин (фото: кадр з відео)

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