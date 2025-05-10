Максимум пользы и минимум времени: рецепт идеального ужина за 10 минут

Часто после тяжелого изнурительного рабочего дня не хватает времени на приготовление пищи. В таком случае настоящим спасением станет рецепт ужина, который получается вкусным и без лишних хлопот. Готовим всего за 10 минут!

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу нутрициолога Людмилы Матишинец.

Рецепт боула

Эксперт советует на ужин приготовить вкусный боул, который готовится всего 10 минут и получается полезным и сбалансированным.

Сначала нужно отварить киноа. Далее обжариваем креветки с чесноком, отдельно - кабачки с каплей соевого соуса.

После этого нарезаем помидоры, добавляем рукколу и кукурузу. Смешиваем заправку: оливковое масло, зернистая горчица, чеснок и бальзамический крем.

Выкладываем все на тарелку, поливаем соусом, сверху посыпаем миксом семян.

Чем полезен боул

Боул - это блюдо, которое обычно состоит из различных ингредиентов, поданных в глубокой миске. Польза боула заключается в его сбалансированности, разнообразии и пользе для здоровья.

Благодаря наличию клетчатки из овощей, зелени и цельнозерновых продуктов боул способствует здоровому пищеварению.

К тому же можно легко менять ингредиенты в зависимости от потребностей - для похудения, набора мышечной массы или диетического питания.

Боул стимулирует употребление большего количества овощей, полезных жиров и полноценных белков, которых часто не хватает в рационе.

Рецепт боула, который готовится 10 минут (фото: кадр из видео)