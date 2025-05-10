Максимум пользы и минимум времени: рецепт идеального ужина за 10 минут
Часто после тяжелого изнурительного рабочего дня не хватает времени на приготовление пищи. В таком случае настоящим спасением станет рецепт ужина, который получается вкусным и без лишних хлопот. Готовим всего за 10 минут!
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Людмилы Матишинец.
Рецепт боула
Эксперт советует на ужин приготовить вкусный боул, который готовится всего 10 минут и получается полезным и сбалансированным.
Сначала нужно отварить киноа. Далее обжариваем креветки с чесноком, отдельно - кабачки с каплей соевого соуса.
После этого нарезаем помидоры, добавляем рукколу и кукурузу. Смешиваем заправку: оливковое масло, зернистая горчица, чеснок и бальзамический крем.
Выкладываем все на тарелку, поливаем соусом, сверху посыпаем миксом семян.
Чем полезен боул
Боул - это блюдо, которое обычно состоит из различных ингредиентов, поданных в глубокой миске. Польза боула заключается в его сбалансированности, разнообразии и пользе для здоровья.
Благодаря наличию клетчатки из овощей, зелени и цельнозерновых продуктов боул способствует здоровому пищеварению.
К тому же можно легко менять ингредиенты в зависимости от потребностей - для похудения, набора мышечной массы или диетического питания.
Боул стимулирует употребление большего количества овощей, полезных жиров и полноценных белков, которых часто не хватает в рационе.
Рецепт боула, который готовится 10 минут (фото: кадр из видео)
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