ua en ru
Сб, 10 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Максимум пользы и минимум времени: рецепт идеального ужина за 10 минут

Суббота 10 мая 2025 15:28
UA EN RU
Максимум пользы и минимум времени: рецепт идеального ужина за 10 минут Рецепт вкусного ужина, который готовится 10 минут (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто после тяжелого изнурительного рабочего дня не хватает времени на приготовление пищи. В таком случае настоящим спасением станет рецепт ужина, который получается вкусным и без лишних хлопот. Готовим всего за 10 минут!

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Людмилы Матишинец.

Рецепт боула

Эксперт советует на ужин приготовить вкусный боул, который готовится всего 10 минут и получается полезным и сбалансированным.

Сначала нужно отварить киноа. Далее обжариваем креветки с чесноком, отдельно - кабачки с каплей соевого соуса.

После этого нарезаем помидоры, добавляем рукколу и кукурузу. Смешиваем заправку: оливковое масло, зернистая горчица, чеснок и бальзамический крем.

Выкладываем все на тарелку, поливаем соусом, сверху посыпаем миксом семян.

Чем полезен боул

Боул - это блюдо, которое обычно состоит из различных ингредиентов, поданных в глубокой миске. Польза боула заключается в его сбалансированности, разнообразии и пользе для здоровья.

Благодаря наличию клетчатки из овощей, зелени и цельнозерновых продуктов боул способствует здоровому пищеварению.

К тому же можно легко менять ингредиенты в зависимости от потребностей - для похудения, набора мышечной массы или диетического питания.

Боул стимулирует употребление большего количества овощей, полезных жиров и полноценных белков, которых часто не хватает в рационе.

Максимум пользы и минимум времени: рецепт идеального ужина за 10 минутРецепт боула, который готовится 10 минут (фото: кадр из видео)

Вас может заинтересовать

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Рецепты Здоровая еда Здоровье
NEWS
Россия потеряла на войне еще более 1300 солдат: обновленные данные Генштаба
Россия потеряла на войне еще более 1300 солдат: обновленные данные Генштаба