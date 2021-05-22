Макрон отметил ослабление карантина и выпил за Украину под тост "Будьмо!" (Видео)

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил ослабление карантина в стране и открытие летних террас баров, кафе и ресторанов для посетителей, подняв бокал и выпив коктейль... за Украину. Случай произошел в Париже и попал на камеры журналистов.

Об этом передает посольство Украины во Франции на странице в Twitter .

Также появилось соответствующее видео.

Макрон принимал участие в этом торжественном открытии летних террас заведений на одной из улиц французской столицы. Владельцы угостили президента коктейлем.

Перед тем как выпить, глава государства произнес фразу "à ta santé!", что можно назвать тостом "ваше здоровье!" или "за здоровье!".

В этот момент рядом кто-то из группы людей крикнул на украинском языке "Будьмо!", и Макрон обернулся на тост, узнав язык, улыбнулся и произнес "À l’Ukraine!", поднял бокал и выпил "За Украину".

Tchin Monsieur le Président @EmmanuelMacron. Le prochain est à moi à Kyiv pic.twitter.com/PChJ1RaMgr — Ukraine / Україна (@Ukraine) May 22, 2021

Видео: Эммануэль Макрон поднял бокал под украинский тост в Париже

Ролик вызвал в сети массу положительных комментариев и репостов.