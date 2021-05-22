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Макрон отметил ослабление карантина и выпил за Украину под тост "Будьмо!" (Видео)

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Париж, Суббота 22 мая 2021 17:16
Макрон отметил ослабление карантина и выпил за Украину под тост "Будьмо!" (Видео) Фото: Эммануэль Макрон выпил коктейль под украинский тост в Париже (скриншот bfmtv.com)
Автор: Владимир Костырин

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил ослабление карантина в стране и открытие летних террас баров, кафе и ресторанов для посетителей, подняв бокал и выпив коктейль... за Украину. Случай произошел в Париже и попал на камеры журналистов.

Об этом передает посольство Украины во Франции на странице в Twitter.

Также появилось соответствующее видео.

Макрон принимал участие в этом торжественном открытии летних террас заведений на одной из улиц французской столицы. Владельцы угостили президента коктейлем.

Перед тем как выпить, глава государства произнес фразу "à ta santé!", что можно назвать тостом "ваше здоровье!" или "за здоровье!".

В этот момент рядом кто-то из группы людей крикнул на украинском языке "Будьмо!", и Макрон обернулся на тост, узнав язык, улыбнулся и произнес "À l’Ukraine!", поднял бокал и выпил "За Украину".

Видео: Эммануэль Макрон поднял бокал под украинский тост в Париже

Ролик вызвал в сети массу положительных комментариев и репостов.

Ранее сообщалось, что недавно в ходе визита в Киев президент Литвы выступил в Верховной Раде на достойном языке - украинском. Что именно говорил Гитанас Науседа в своей мощной речи, можно посмотреть на видео.

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Новости Украины Жизнь Украина Париж украинский язык кафе Эммануэль Макрон Карантин
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