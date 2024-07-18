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З макіяжем у спортзал. Як такі "експерименти" відображаються на шкірі

Чи страждає шкіра від макіяжу у спортзалі (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Деякі жінки використовують макіяж, навіть при фізичних навантаженнях у спортзалі. Але чи не шкідливо це для шкіри обличчя?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Journal of Cosmetic Dermatology.

Тренування з макіяжем

"Для здоров’я шкіри найкраще займатися спортом без макіяжу", - стверджує автор дослідження Донгсун Пак з Корейського національного університету освіти.

Дослідження, в якому взяли участь 43 учасники, показало, що порівняно з "голою" шкірою відвідувачів тренажерного залу шкіра, вкрита тональним кремом, показала "більше збільшення вологи".

Це означає, що піт не випаровується на шкірі з макіяжем, що дуже погано.

"Висновки свідчать про те, що використання тонального крему під час аеробних вправ може зменшити жирність шкіри, викликаючи її сухість", - також йдеться в дослідженні.

"Крім того, макіяж може закупорювати пори", - додють дослідники.

Доктор Жюстін Гекстолл, дерматолог-консультант La Roche-Posay, сказала, що подібні умови можуть призвести до того, що після використання мейкапу у спрртзалі, у вас можуть з'явитися прищі.

"Заблоковані пори можуть виглядати білими та нерівними, якщо так звані закриті комедони містять жир, який не піддається впливу повітря", - пояснила вона.

Пори з часом запалюються і після них ви побачите прищі на шкірі.

Густа, жирна основа або будь-що, що постачається в твердому вигляді, є найгіршим вибором під час тренувань, тому що вони блокують піт і шкірне сало що, у свою чергу, призводить до чорних крапок і прищів.

Замість цього відмовтеся від густих кремів і пудри.

 

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